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不讓眼淚掉下來（一六）

李東文

我頓時嚇出一身雞皮疙瘩。為何要給八十歲的老人檢測這些？

糾結了半天，我拍了清單的照片發給表嫂，問她這算不算過度治療。表嫂回覆給我一個笑臉，未置一言。

然後想起幾年前，我去醫院看鼻炎，也被檢測了這幾樣！

父親躺在床上唉聲嘆氣，說花這麼多錢造孽，還不如不治，回家等死。

我說：你快別胡思亂想了，一個小小的傷口，要不了你的命！

正當我神遊的時候，母親從三樓我小時候的睡房，取來幾本厚冊子，說早些時候收拾屋子發現的。初中、高中的畢業紀念冊，裡面夾有不少我這幾年想找但一直找不到的舊照片，還有幾本集郵冊。

十多歲時我沉迷集郵，騙了母親不少私房錢買郵票。現在看來這項投資很高明，那些生肖小型張和紀念郵票，都升值了。

之後母親讓我陪她看一齣極無聊的連續劇，跟我解釋之前的劇情。我有些不耐煩，一邊看鍾曉陽的書，一邊看電視。隨手翻開，是〈二段琴〉：

莫非的胡琴，說起來真是長長的一段事情。太長了，一切都沒有的時候，先有了它，一切都消失了後，剩下了它，整個世界，不管是朝上還是朝下，總是往前去的，而且不斷地翻新。獨有那胡琴聲，是唯一舊的、長性的，在洶湧人潮的最底層，咿咿呀呀地嗚咽人生的悲哀無絕期，一切繁榮虛華過去了，原來是那胡琴聲，濟滄海來，渡桑田去，朝朝暮暮，暮暮朝朝。莫非的事情，只是其中一個日白雲灰的早晨，或者一個日清雲冷的夕暮，誰也記不得了，說起來，就是這麼回事。（一六）

檢測 投資

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