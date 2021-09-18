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愛殺（七）

張幸

每每想起就忍無可忍，但是因為懶、因為不相信能改變什麼，他不願意跟「一萬」當面理論。算了吧，隨她去。橫掃中亞不可一世的元帝國都沒有多少後勁，很快四分五裂，百年上下就滅亡了，而且不留什麼遺跡，「一萬」還能怎麼著？於是，他索性無所作為，靜觀其變。

果然，「一萬」會翻臉不認人，有時會聲色俱厲斥責對方，有時像甩掉一雙舊鞋一樣掛斷電話，喜怒無常、喜新厭舊，一切全憑她高興。她的無情無義和嬌麗美艷形成一種翻雲覆雨的魅力，叫人欲進不得、欲罷不能。他甚至有些同情那些跟「一萬」糾纏的男人，有時他樂得故意讓出時間、空間給他們，讓他們與「一萬」相互耗損。

他心安理得跟一個女性同事，發展出曖昧的情愫。那是一個成熟體貼、落落大方的女人，性格跟「一萬」截然相反。他們在工作上配合默契，相互支持、相互信任，知道有對方在，就絕不會出紕漏、掉鏈子。有時候他想，要是他與「一萬」能做到這一步，他就別無所求了。

女同事離婚了，獨自帶著兒子生活，對他的小心思心知肚明，卻從不說破，常常在工作上、生活上默默地照顧他。是那種足夠溫暖卻不形成壓力的日常照料，比如說常給他帶早飯，外出公幹時兩人在外面湊錢一起吃飯，她總是吃得少，說自己有瘦身計畫。她在辦公室常備一把雨傘，下雨天她會從家帶傘，備用傘就給他用。至於工作，她總是想在他前面，做得比他周到、比他仔細，卻從不因此做為資本，向他邀功請賞。

這似乎是一個老天派來治癒「一萬」帶給他的傷痛的女人。然而，在一個需要加班的夜晚，當他幾乎要向前邁進一步時，他卻猶豫了。（七）

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