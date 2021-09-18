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醉花陰（四）

陸蔚青

有一次郁歡問她，此生是否得到過真正的愛情，若子認真地想了想說：沒有。

這樣說時她很不甘心，但相比於她年輕時嚮往的白頭偕老，她認為曾經的生活算不上真正的愛情。真正的愛情應該是天長地久、一餐一飯。兩情若是長久時，就是在朝朝暮暮。

不過與秦小冬的婚姻，是不是愛情？她那時分明感到了臉紅心跳，當秦小冬將一雙手放在她的手上，手把手教她如何使用刀叉，左手是刀、右手是叉，將叉子插在牛排上，用刀用力割下。手要用力，將肉切成小塊，像格子一樣的方塊，然後用叉子送到嘴裡，

秦小冬站在她身後，他的胸貼在她的後背，他的右臉挨著她的左臉，他的身體散發出一種雄性的氣息。若子的眼睛，差一點流出熱淚，她差一點哭出來。她不知道為什麼會有流淚的衝動，那個時候她不知道自己是誰。

雄性──秦小冬是一個雄性動物，他的荷爾蒙燃燒，他燃燒她、燃燒香港小姐、燃燒後來的四川女人。若子想，如果秦小冬沒有荷爾蒙就好了、他不是雄性動物就好了。他傷害她，不僅是動物之間的慾望，她最恨的還是他坦白地告訴她，他的多次出軌、他出軌的細節。她認為他沒有羞恥心，對她不尊重。她不想知道那些細節。但是他堅持這樣做，因為他認為懺悔必須徹底，革命必須在靈魂深處，否則就是革命的不夠，就不能讓自己清白──但她不是牧師，她不願意聽人懺悔。（四）

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