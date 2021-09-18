薛慧瑩／圖

那夜，在星巴克 門前和虞悅悅的偶然相遇，竟為他，尹勤，帶來了意想不到的天大好運！為此，虔誠天主教徒的母親，早晚總要抽空趕到附近教堂，向聖母瑪利亞祈禱感恩不已。父親早逝，母親含辛茹苦把他帶大，如今他將近三十歲，還沒有固定女友。這讓母親擔心不已，總覺得是自己苦撐的貧困家庭，導致兒子沒法交到女友。而今……

原來那夜，虞悅悅開的高檔轎車，不知何時在路上扎進一根大鐵釘，導致前面左輪胎突然漏氣，難以正常行駛，一時間不知所措。夜已深，手機電池耗盡，幾處加油站全都熄燈打烊，車內後備箱雖有備胎，卻不知怎麼換。只有把車先停在這小商場門前，再想辦法。

這小小商場，有幾家開店至深夜，燈火輝煌，令悅悅安心不少，坐在車內靜等合適幫忙的人出現。果然，不久竟遇見剛下晚班，去星巴克隔壁麵包店買牛奶的年輕人。這人看來精神抖擻、高䠷挺拔、文質彬彬，應當是個可以助人一臂之力的好人！

見他把裝食物的塑膠袋往後備箱放好，打開前座車門，正準備離去，虞悅悅急忙走向他，向他求救。說自己前輪漏氣，問他是否可以幫忙看看，怎樣把車廂裡的備胎拿出來換上。

對學機械工程的他，這實在是太簡單不過的小事。他自己車裡修車工具俱全，於是滿口答應。大約花了半小時，很順利地幫她把備胎換好，動作麻利精準。她打開皮包剛要掏錢。他微笑著，瀟灑地對她搖頭揮手，說，為美麗的女士服務是自己的好運，免費！

虞悅悅堅持請他去星巴克喝杯咖啡，說如果不接受，她心裡會很不安，於是他跟她去店裡坐下。虞悅悅自我介紹說在外地念書，本科是西洋藝術史。現在是春假期間，回家看望爸媽，誰知還差半小時路程，汽車 前輪……

就這樣，兩人相識。尹勤介紹自己，州立大學畢業，本科是機械工程。目前在一家工程顧問公司做事，他在工程維修部門擔任工程師。啊，換輪胎真是手到擒來，太簡單。兩人都笑了。他們沒有細談各自的生活細節，簡單寒暄後，話題繞著這幾日的美好天氣、怡人的春天美景等等。即使如此空泛的話題，那晚兩人也覺得對彼此很有好感，似乎滿投緣。分別時彼此留下手機號碼，保持聯絡。

一年多來，兩人有不少機會再度相見，每逢虞悅悅回到自己居住的城市，總會約他見面，或去看藝廊畫展，或參觀推出特展的藝術館或博物館。他則會請她或聽一場音樂會，或共同晚餐。小城裡常有新開張的餐館，或具地中海特色、或以海鮮取勝。總之，他們很自然地走到一起，漸漸有說不完的共同話題。成了相知相戀的情侶。

尹勤任職的工程顧問公司規模頗大，偶然的機會，兩人發現，原來虞悅悅的父親是公司的資深副總。悅悅的父親對這個年輕人的工作 熱情以及努力認真的態度，非常欣賞，知道他竟然是女兒的男友，格外對他另眼相看。這家公司在內行人眼裡知名度很高，努力工作的員工很具升遷的美好前景。

虞悅悅畢業不久，在本地藝術館找到工作，兩人決定擇日結婚。

離婚禮還有兩周時間，尹勤的朋友為他舉行一場「單身漢酒會派對」，地點選在距小城二十多哩的海濱度假勝地。那兒有一家以義大利海鮮聞名的大型餐館，面海背灣，風景秀麗。小城凡有慶典活動，多會選擇到這家餐館來慶祝。尹勤最要好的朋友，也是同事的李卓，安排了這次活動。星期六晚上，總共有十八位朋友參加。他們笑稱自己這夥同伴為十八羅漢。除了餐館供應的美食饗宴，最讓大家起勁的，當然還是飲酒作樂。大家不無羨慕地跟他鬧酒。

「你小子真行！真會守密，罰！」

「你怎麼這樣走運？我……我……怎麼就碰不到？」

「那天……應當……找個漂亮妞，把……把……她汽車輪胎扎個洞……」

「哈、哈、哈，好主意……」

「對，這主意好……」

「好了！別鬧了，喝酒、喝酒。」

「再喝一杯！」

「今晚一定要一醉方休！」

「開車的朋友不准再喝……」

就這樣，你一杯我一杯、你一句我一句，喝個不停，鬧得天翻地覆，直到餐館十二點打烊，大家才盡興而歸。尹勤有些微醉意，想到即將到來的幸福，渾身輕飄飄的。他特地喝了一大杯冰水，也往頭上、臉上灑了些冰水，頭腦清醒不少，相信開車沒問題。李卓和他同車，因為住在同一小區，都是單身，偶爾同車上下班，是無話不談的好友。

從海濱度假勝地往城內開回，有兩條路線可以選擇：州際公路較遠，偏僻的鄉下小路較近。抄小路回家，可以省去十多分鐘路程，但路邊樹木繁茂，有大片玉蜀黍農田。正是初秋玉蜀黍成熟季節，一排又一排密密麻麻。（上）