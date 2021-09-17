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不讓眼淚掉下來（一五）

李東文

我跟母親解釋，醫生開什麼藥、怎樣開藥，跟押金無關。

母親說：我一直跟你說，要保持窮人的警惕，你總做不到。

為了「保持窮人的警惕」，母親從不讓家裡的扣費存摺超過一千元，寧可自己一次次跑銀行存錢。我和明攫經常因此而取笑她，試圖說服她，就算存摺上有一千萬元，水費、電費等等，該扣多少還是多少。哪怕不小心扣多了，也能追討回來，但她哪裡聽得進？

母親提到收費的問題，令我想起下午的事，心中頗有些壓抑。下午我去外面的藥店幫父親買降壓藥，回來時見到父親戴著老花鏡，，研究一張又大又長的打印紙。見我進來，父親皺眉說：「一天怎麼能用這麼多錢？」

我也被金額嚇了一跳，居然有兩千多。才一天工夫！細看一下就釋然了，大部分是體檢的。那麼豪華的體檢當然昂貴！再仔細看，還有些莫名其妙的收費，比如量體溫一次十元，每天上午、下午各量一次！老式水銀玻璃體溫計在藥店買不用十元，創收能力強啊，半天就能收回成本！再看生理鹽水、葡萄糖、消炎藥，袋裝的液體從幾元到十幾元，再到幾十元不等。

護士給換一袋輸液收取服務費十元，收費項目叫做一般護理。父親手背有個固定的針頭，用來打吊針，護士幫忙扎進去，收費十元。有時扎針的部位腫了，或者他不小心弄鬆了針頭，重新扎個新的，又多收十元。醫生給父親清理傷口、換藥，叫「重大護理」，一次收費八十六，藥物另計……父親最多一天打了六支吊針、針頭扎手三次、量體溫兩次……

清單上血檢的部分，除了肝功能五項常規等等之外，赫然寫著：HIV陰性、淋病陰性、梅毒陰性。（一五）

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