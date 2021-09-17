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頭家門下（全文完）

黃錦樹

可能因為建國年幼，懂得不多，頭家只要敢說，他就以為是對的。

建國看書時，黑貓也會過來陪伴，在書堆上打瞌睡。

有一個角落上了三簧鎖的房間，頭家不知道為什麼一直故意略過。有一天，或許是拗不過建國的好奇心，還是突然之間，內心有什麼觸動，約法三章只能看幾分鐘，而且不得告訴別人。隨即找來一根長長的鑰匙，開了鎖。

門開之後，走兩步，側邊還有一道鐵門，另一道三簧鎖。似乎特別蹇澀的門推開後，撲鼻是一股機油味。燈扭開後，一塊大灰布簾蓋著什麼。頭家把牆邊的繫繩拉開，那隻黑色巨大的怪物，讓建國嚇了一跳，以為是隻大象。

頭家在那「大象」臀部按了一下，只聽到火輪車起航前似悶悶的響聲，疑似眼睛部位泛出凌厲的紅光。建國還沒來得及看得更清楚，還來不及有所反應，頭家即按了另一個按扭，拉上布簾。

頭家推著建國離開房間，隨即關燈，關門，上鎖。一時之間，只覺得它巨大、冰冷、黑，身上似乎有大量的坑洞，好像是由許多破銅爛鐵拼接起來的。頭家的神情變得黯淡，但建國還是小聲地問了：那是什麼？

「這是我平生傑作。」頭家臉上卻沒有絲毫得意。「我耗盡半生心力和半數資產發明它，原本給它取了個洋名historia，後來我給它取了個名字叫tau-wu。」他蹲下來，攤開建國的手，用指尖在他掌心寫下，那兩個陌生的字──檮杌。在他耳邊吹著氣說：

──建國啊，你真的都不記得了？你就是這台機器做的啊！

沙灘上，躺著的白色木門，被蛀蝕得只剩多孔多刺的木心，白蟻在孔洞裡忙碌著。沙礫濡濕，潮水把泡沫輕輕推過來，一隻螃蟹拔腿就跑。（全文完）

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