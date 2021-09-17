阿普航空／圖

若子燙過栗原小捲的短髮。那個短髮非常適合她，頭髮從耳邊捲過來，在她的腮邊形成一個圓弧。小夏說那頭型讓她看起來特別童真，彎彎的頭髮襯出臉部的輪廓、襯出小巧的鼻樑和嘴唇。就是那次之後，小夏悄悄對她說，她哥哥回北京 了，我們找他吃老莫好不好？

那是若子第一次吃西餐，北京的莫斯科餐廳，灌牛、灌蝦、紅菜湯、黑麵包。對若子來說，紅菜湯太甜、黑麵包太硬，但小夏的哥哥秦小冬給她留下了深刻印象，秦小冬有一雙濃密的眉毛、一雙細長有神的眼睛，還有一個靈巧的頭腦。秦小冬說著一口南腔北調的軍人腔，他開朗樂觀、能說會道，還有一種堅硬，他像紅菜湯，也像黑麵包。

小皮特跪在椅子上，吃得津津有味。小夏把皮特放在自己身邊，把他的盤子堆得滿滿的。皮特從小就是一個愛吃的孩子，只要有吃的，他就非常安靜，一聲不響，眼皮也不抬，只管吃盤中的食物。

小夏對皮特的吃相讚不絕口，小夏說皮特真安靜、皮特真省事兒、皮特真健康、皮特真聰明。小夏在形容皮特時，都是最高級形容詞。若子能在小夏眼中，看到姑奶奶的溺愛，就是安迪小時候，小夏的眼神也沒有這麼溺愛過。

琳琳對小夏的態度有說不出的滿意，當然任何一個母親都會是這樣，一個家族的長輩如何喜歡他的孩子，小夏的態度讓琳琳驕傲。這是她給這個家族的貢獻，尤其是對一個三代單傳的家族。如今秦小冬已經不在了，這一頓家族的聚餐有了另一種意味。

郁歡的頭髮又黑又密，若子的捲髮器已經不夠了，就嘆一口氣說：年輕真是好，我小時候也是兩條粗辮子，如今只有這一把白毛了，又乾又澀，像枯草，秋天就要入冬的枯草。郁歡哈哈笑，說染一染、焗一焗就好了，頭髮也是要養的。

若子說：都想剃一個禿頭，再長出來就新生了。這樣說著，若子突然就想起秦小冬那一頭濃密的頭髮，她呆一呆，說：你知道嗎？那個人──她一直到現在，都叫不出秦小冬的名字──那個人死翹翹了。郁歡就愣一下。

哪個人？她問。

就是──安迪的爸爸。

若子說，還是前幾天知道的，小夏說的。如果不是小夏告訴她，她還不知道。

郁歡說：你哭了嗎？

若子說沒哭，停了片刻，說：他對我傷得太深了。

你這一生，郁歡開玩笑說，與偉大的共產主義戰士白求恩有兩個相同，一個專業是醫生，二是同一個人結了兩次婚、離了兩次婚。

若子與秦小冬在莫斯科餐廳認識之後就結了婚。結婚不久，秦小冬便轉業，做起了生意。他從北京出發，一路向南，先去香港 倒了一些服裝回來，然後去安哥拉販賣清涼油。

那時候他把若子打扮得像一個香港女郎，紫紅色的連衣裙、掐腰的燈籠袖。小巧玲瓏的若子，像米雪、像翁美玲。同事們都知道她有一個能幹的丈夫，滿世界撈金。男人嘛，不久生活發生了巨大變化，偶像瞬間坍塌，主義緘口沉默，道路模糊不清，河流寬闊，而未可知曉，哪裡是暗礁，哪裡是一帆風順。有人說摸著石頭過河，大家就都挽起褲角，紛紛向大海方向奔湧。這其中有人水性好，有人壓根就不會水，但向著大海的渴望讓他們興奮，讓他們忘記了有關水性的問題，他們奔向大海，渴望藍色的大海……

若子有時想，如果秦小冬不下海經商，今天也許他們就會像前海胡同裡的老人一樣，退休 之後下棋、踢毽子、跳廣場舞，或者遛鳥、養魚，做做北京老人們愛玩的事情。秦小冬下得一手好棋，若子喜歡跳舞。

但這些假設的前提，是秦小冬必須是一個安分守己的人。若子知道自己這一個理想國，是無論如何不可能存在的，如果存在，也不會發生在她和秦小冬之間，或者將她和秦小冬與生俱來的性格重新改寫。

前幾天她聽說現在DNA可以重新編輯了，笑了一下。許多年前她曾經非常苦悶，希望自己能夠重活一次，可以選擇其他的人生道路，不過現在她不這麼想了。她經歷了人生的大起大落，終於與各種幻象、虛空、慾孽和解了。如今人類進入了新階段，長生或者永生，這些與若子已經沒有多大關係了。她曾追求一生純美的愛情，現在她已經不再追求了。她很失望。（三）