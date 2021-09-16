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愛殺（五）

張幸

「幹麼要管著？我就不明白，為什麼兩個人在一起要互相管著？為什麼不能自己管自己，然後好好在一起生活？」

「可能嗎？夫妻之間可能自己只管自己嗎？兩個人生活在一個屋簷下，能沒有一點交集嗎？孩子是不是也劈成兩半，一人管一半啊？──為什麼管你？我為什麼跟你作？告訴你吧，就因為你輕視我，我跟你在一起，你就是一個導師、一個先知、一個聖賢，永遠在告訴我，我多麼幼稚、多麼無知、多麼愚蠢，我做的事情有多麼荒唐可笑。你什麼都不要、什麼都不想知道，家裡的事跟你說，你不愛聽；不跟你說，你就當我不說實話，以為我撒謊，覺得我人品不端。你永遠在挑我的刺，你就那麼永遠正確嗎？你說過的話、做過的事，從沒對別人造成傷害嗎？」

這樣的狂風暴雨已經是家常便飯了，他實在沒有精力與她爭辯下去。「你就別讓我傷害你了，幹麼非要綁在一起互相傷害？何不分道揚鑣，各自輕鬆？」

「那你別想了，這輩子我反正也不可能再愛別人，死也跟你死在一起。」她眼裡冒出邪惡的笑意。

「我就不懂了，既然跟我在一起這麼痛苦，為什麼非要跟我在一起？你是不是有自虐症啊？」

「對，我有自虐症！」「一萬」聲嘶力竭地喊，「因為我愛你。」

這一天，她又夜不歸宿。

冷靜下來，他想，他不是沒有毛病，他的毛病很嚴重。他小時候父母離異，他被判給母親，但是母親長年在國外做生意，他只能跟著姥姥生活，初中就開始住校，自己照顧自己。別人住校周末都能回家，他是到寒暑假才能回家，回家也只能跟姥姥一起相依為命。等姥姥去世後，他覺得自己變成了孤兒，在人世間像一根草一樣飄搖。（五）

暴雨 風暴

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