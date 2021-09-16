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頭家門下（一一）

黃錦樹

鑲著貝殼的木桌椅、床，發霉的松竹梅蘭屏風，穼色樟木箱、藤箱。為了防鼠，養著一隻碩大的老黑貓，對人不理不踩的，小時叫小黑，老了就叫老黑了。頭家說，之前地上都有老鼠屎，藤箱被咬破。小黑還小時，就曾秒殺大老鼠，打落眼鏡蛇的眼鏡，「唬」到讓野狗臥軌自盡。

一個小房間胡亂堆滿黑色打字機，「可以打出世間所有的文字」，但有的齒牙都脫落了。「我爸留下來的，都壞掉了。一個完整的句子都打不出來。」

一個鄭重上鎖的小房間滴滴答答的很吵，裡頭都是時鐘。大的有一個成人大小，小的拳頭大。有的掛在牆上、有的擱在百寶格上，都非常精美；鍍金的、嵌銀的，鑲讚石、瑪瑙、藍寶的，鑲玉的；有機械小鳥振翅的、有機械小兵打鼓的、有機械猴子翻跟斗的……稀奇的是，每一個鐘都是活的，都在走動；好像沒有一個鐘的時間是相同的，頭家解釋說：「那是全世界各地不同的時間。」那些都是他親自從歐洲帶回來的，由齒輪驅動的機械鐘。每天都要巡視兩遍，早晚各一回，隨時上緊發條。

一個大房間堆滿了各種語言的書報雜誌，一落落，從地板塞到天花板。建國後來只有在舊書攤看過那樣的景象。後來頭家發現建國愛看書，就請人來幫忙整理，把適合小孩看的先整理出來。一套套的中國古典小說、連環漫畫、兒童雜誌、畫報，洋文繪本……

頭家有時也會靠坐在竹椅上，吐著煙，看著建國乖乖坐在太師椅上看書，那神情就像個慈祥的祖父。「有不懂的字可以問我哦。」

建國很快就發現，頭家似乎什麼文字都懂。頭家曾經提到年輕時到歐洲留學，他對機器特別感興趣，因此到英國學機械、到比利時學修手表、到德國學造人術、到日本……（一一）

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