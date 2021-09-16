阿普航空／圖

繼父帶過來三個兄長，個個都虎視眈眈地看著她，她便逃到父親家去，在父親家短暫住了一下。就像一隻小鳥，藉著樹枝，在風雨飄搖中歇一歇腳，她必須再飛走。憑著自己不屈的心和正在成長的腳力和翅膀。她從來沒有抱怨過任何人，父親也好、母親也好，她相信離開他們，自己可以創造出新生活。

若子不是多愁善感的女子，多愁善感的女子都是有閒的。若子的生活告訴她，她沒有時間去思考那些仇和怨，她必須像生活一樣粗礪，才配得上粗礪的生活。一旦軟弱下來，生活絕不軟弱，她只能被壓垮，

若子喝了一碗咖啡 。她喝咖啡只為了提神，她用大碗，兌上牛奶，一飲而盡。然後在後倉房燒水，調染髮劑，頭髮擦淨了，將染髮劑揉進去，用熱毛巾包好。每做一個程序，都會有門鈴響，她就衝出去打發顧客。這樣折騰來、折騰去，染一個頭髮，竟然用了三個小時。到四點時，安迪來電話，她的頭髮剛剛染好，正在用力擦掉額頭上染髮劑的棕紅色。

寶寶是轂轆著進來的，口中大呼小叫，一張小臉紅得像蘋果。若子用力親著他，自從有了孫子，若子就不再找男人了，孫子是她的小情人。

兒媳跟在後面，然後是兒子。若子將選好的衣服穿上，紫色上衣、白色七分褲，停停當當，精精神神，一家人赴宴去。

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小夏住在伊莎貝拉酒店十九層，上樓是電梯，寶寶很高興，跳上跳下。蒙特婁的住宅四層以上才有電梯，寶寶很少乘電梯。若子看著他蹦蹦跳跳，沉悶的心慢慢明朗起來。他們從電梯出來，小夏已經在電梯口等待，本來是一家人，見了面竟有些尷尬，一時都無言。還是小夏迎上來，叫一聲：嫂子。

這一聲「嫂子」，叫得若子眼淚差一點流下來。她低下頭忍住了說：還是叫若子吧！早就不是你嫂子了。小夏的臉僵硬一下，說：那也是一家人。又見了安迪一家，對寶寶格外親了又親。

一家人坐在酒店大廳吃飯，小夏和若子挨著坐。安迪點了蝸牛、牛排和海鮮，額外要了一瓶法國紅酒。菜上來了，每人一份，若子將這些菜都放在桌子中央，安迪又要了幾個盤子，大家分食，就像中國菜一樣。小夏倒沒有什麼，安迪見了，就說若子的做法是中不中、西不西。若子說：我們本來也是中不中、西不西的。

若子能感到侍者來回走動時好奇地看，也能感到顧客們好奇的眼睛，若子不在乎他們的眼神和竊竊私語。吃西餐是各吃各的，但若子這種互相分享的做法，並沒有礙著別人什麼事兒。倘若這是最初出國時，若子不僅不會這樣做，還會入鄉隨俗，努力向別人學習，學習別人如何使用刀叉、如何把餐盤中的食物吃得乾淨。如今她不會這樣做，這些年她學會了我行我素。

若子以前曾經是多麼的賢妻良母、多麼的逆來順受。當兵時有些女娃把褲腳裁瘦，衣服掐一分的腰，她從來沒幹過。她眼見小夏被班長叫出列，訓得哭哭啼啼，還堅持著穿瘦腿褲。她不敢。她年輕時沒有做過出格的事，在她眼裡，平靜的生活、不惹人注目的生活就是幸福。她折騰怕了，只渴望有一個平靜的家。即使是個逆來順受的人，也會被命運折騰。逆來順受並沒有得到人們的安撫，卻激起了命運的不滿。命運是如此巨大，而她如此渺小。若子想。與其想不通，不如就不想。

沙朗是個黑女人，很窮，每次買電話卡只買一塊錢。今天上午來買兩塊錢，哭得快站不住了。她說在同一天她的兩個姊妹都死了，一個在紐約，車禍 ；一個在英格蘭，心臟病 。她說那個車禍，撞得人都找不全了，手腕上戴的項鏈是她從母親那裡奪來的，為這個她們還吵過架。英格蘭的姊妹去世時，她們還在電話上，正說著話，她突然說不好受，電話就摔在地上。

沙朗將頭向上揚，一雙手舉得高高的，說：上帝啊，我不明白你，你為什麼帶走她們，是因為她們應該受到懲罰嗎？

若子不認為死亡是一種懲罰，死亡更是一種解脫。但當她聽到秦小冬去世時，還是有一種震動，她當時正在給郁歡燙頭髮。若子手巧，什麼都會。原來在國內時小夥伴都互相燙頭髮，那還是1978年，大家開始愛美了，又沒有那麼多錢，她們就自己燙髮，把頭髮弄成各種各樣的捲，有蓬鬆的大捲，也有黑非洲的爆炸捲。小夏還燙過長髮，葉塞尼亞妹妹的麥穗頭。（二）