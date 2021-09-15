他不想再做維修，每天釘死在店裡，悶得要發霉。正巧有一個電子通訊公司招人，他報了名，初試通過後，公司進行了無薪培訓，三十個人只有五個人通過考試，拿到了證書。公司跟他簽了合同，準備派他去深圳。這是他一直想幹的事，他多年來就想去南方發展。

他剛跟「一萬」開口，她就斷然拒絕。

「你讓我去吧！你想幹什麼，我都讓你幹。你想上天，我給你搭梯子，掙了錢都給你，我只要吃飯錢就夠了。」這一點他確實說到做到，結婚以來，他的收入大部分交給她。他自己幾乎沒買過價格超過兩百元的衣服，身上稍好的衣服、鞋子都是「一萬」給買的。

「不行！你不能去，你去了多久能回來？南方的誘惑太大了，誰知道你去了會變成什麼樣？」

「我能變成什麼樣？我還不是現在這樣！」

「現在這樣已經岌岌可危了，你不是從來都覺得我、我的孩子，不是你想要的嗎？你要是一走，我們這個家肯定就散了。」

他愕然，她竟然說「我的孩子」而不是「我們的孩子」，她竟然把自己擺在隨時會被他拋棄的位置──那麼刁蠻的「一萬」小姐啊！

「我什麼時候說過，你和孩子不是我想要的？」

「你沒說過嗎？」「一萬」尖刻地反問，「一吵架你就說：『本來我就不想結婚，是你非要跟我結婚的。』」

「是你老想管著我、操縱我、控制我，想把那一紙結婚證變成我的枷鎖。我是為了反抗你的管控……」他氣得快結巴了，有冤難訴。

「一萬」冷笑一聲：「你總這麼高高在上、冷若冰霜，你總以為你是你、我是我，就應該你別管我、我也別管你。誰也別管誰，那跟陌生人有什麼兩樣？告訴你，結婚就是互相管著。」（四）