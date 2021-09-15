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華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

頭家門下（一○）

黃錦樹

身為島上鉅富的最後一個繼承人，他那被譽為「頭家的頭家」的父親，甚至在北方大帝國修築了一段鐵路。

所有愛講閒話的人都猜想，為免鉅額遺產落入遠房親戚手上，他多半會在有生之年把它耗盡，因此，難免有一些很燒錢的不良嗜好。他喫鴉片的傳聞從來沒停過。

如果有人白目地當面問他：「恁孫？」他或者笑而不答，或者搖搖頭，偶爾回答：「他是北方先生的兒子。」沒有人會不識趣地追問下去。如果真的問，頭家會報以白眼。就算他父親已逝世多年，半座鎮子依然是他家的。建國和其他人一樣喚他tau-ke，他看來也沒什麼意見。

有一次，建國忍不住問他：「我爸爸哪裡去了？」頭家的回答竟然是：「去了北方。」那時他們在黃昏的海邊散步，回答建國的問題時，他特地停下腳步，指著漁火點點的遠方，那裡烏雲密布、雷聲大作。

沒有人提起他的母親，好像從來就不曾有。

建國猜想，多半是父親把他託付給了頭家。他一直很好奇，到底他們之間是什麼關係？這一點，頭家並沒有多說。

有一次逛動物園，頭家扶著建國的肩膀，懷念地說，很久很久以前，天井裡還養過兩隻白老虎、一隻長頸鹿呢。

只要沒吵到那些住戶，引起抗議，頭家甚至可以讓建國在大宅的走廊奔跑。大宅有許多房間，那些沒人住的，甚至可以讓他進去玩，只要沒搞破壞。那許多樓梯，四通八達，建國認為是玩捉迷藏的好地方，只可惜沒有玩伴。

那些雨季寒冷難眠的孤獨夜晚，頭家甚至邀建國到紅木大床上，和他一起蓋大被睡覺。第二天總是起不來，疲憊不堪。

頭家曾為建國導覽，尤其是那些上鎖的房間。

有一個房間裡堆滿舊家具。（一○）

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