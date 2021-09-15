阿普航空／圖

1

若子接到小夏的信息時，正在向吉米要債，手機 「滴滴」響了幾聲，若子也沒看。吉米已經欠了兩百塊錢，也就是說，若子賒給他兩百塊錢的啤酒，但吉米還不了。他說他只有二十塊錢，要用這個錢買今天的啤酒。

你知道我不能沒有酒喝，因為我的身體不允許。吉米可憐巴巴地說，一張細瘦的刀條臉上滿是乞求。他一激動，臉就漲得鼓鼓的，傷疤亮亮的醒目。

若子有些生氣。每次你都來這一套，她說。一張鵝蛋臉漲得通紅，細長的脖子挺起來，形成一個好看的弧線。她當然知道吉米不能沒有酒喝，因為吉米長年喝酒，血液中必須有酒精才能正常生活。如果沒有酒精，他就會跌倒在馬路上，他臉上的傷疤就是冬天時跌破的。

若子還是賣給他二十塊錢的啤酒。她嘆一口氣，也想不出好辦法。兩百塊錢不少，但如果堅持讓他還債，他就會跑到對面黎巴嫩人的店去買酒。不僅丟了錢，還會丟掉一個固定客人，雞和蛋一起丟了。

若子沒辦法，做個小店不容易。

吉米走後，若子才看小夏的信息。小夏說：嫂子，我們明天到蒙特婁。若子有點手忙腳亂，若子說：我到哪裡接你？

小夏說：不用接，我們是旅行團，統一食宿、統一活動。等我住下來，就告訴你地址。若子說好，小夏又說：特別想見到你，見見小寶寶。若子又回覆說好，明天見。

放下手機，若子有點失魂落魄。她坐在木椅上發了一會兒呆，想整理一下思緒，還沒想明白什麼，就到下班時間了，老趙來接班。若子又忙了一會兒，然後給兒子打了一個電話，她說：安迪，你姑姑明天來。

安迪那邊有點驚訝，說她來幹什麼，若子說來旅遊，跟旅遊團。那邊就鬆一口氣，說：我忙得很，哪有時間接待她。若子說：也不用咱們幹什麼，就是明天晚上一起吃個飯。安迪說：明天晚上我當班。口氣很是懈怠。

若子說：那就和別人倒個班。安迪說：你就是心軟，把他們做的那些事兒都忘了。若子說：忘不了，但那都是你爸幹的，與你姑姑也沒什麼關係。說起來，你不是還姓秦。安迪就不響。

若子說：帶上你老婆、孩子，一家人吃個團圓飯。

若子開的這個小店在紐曼街上，每天早七到夜裡十一點。晚班的雇員老趙，白天在家具店裝家具，晚上才來上班。若子問他明天能不能早來，老趙說來不了，下了班先回家吃飯，最快也要七點以後。

若子嘆一口氣說：那我就鎖門，你來了自己開門。鑰匙放在門簷上。

2

若子下午就開始收拾自己，二十年沒見小夏了，也不知她變什麼樣。從微信上看，小夏保養得挺好。小夏現在退休了，跳跳廣場舞、學學畫畫，平時與朋友聚餐、旅遊，都在朋友圈曬。若子同小夏早斷了關係，前幾天在同學群才聯繫上，把她的朋友圈全部翻了一遍。不好奇是假的。

若子今年六十八歲，還沒有退休。她捨不得退休，加拿大退休金 按入籍時間和納稅算，她來得晚、納稅少，退休金只有一點點，且不說自己生活拮据，要照顧兒子、孫子是不可能的。若子是個傳統女人，也是要強女人，她不僅養活自己，還能養活別人，這是若子引以為驕傲的事情。

想到能養活自己，若子就感慨不已。剛到加拿大，若子一句英語也不會說，一落地，秦小冬就告訴她，他已經另有所愛。那時候若子欲哭無聲，她絕望過，甚至想到過死。不過那都是過去的事情了，如今她活得好好的。她要讓全家人看看，離開秦小冬，她好得很。

進了夏天，她就沒染過頭髮。自從上次染髮過敏後，就下決心不再染了。但若子內心止不住浮躁，她看不慣頭頂上那一片小白雲，它們會越長越大，像個帽子遮蓋頭頂，有一天，自己會變成白頭山。但那是以後的事，現在若子還不認頭。

每次出門時，她就懷念年輕時的樣子。若子年輕時長得像海青，那個眉清目秀的女演員，被譽為中國第一媳婦。若子也曾想當一個好媳婦，她想起和秦小冬剛結婚那會兒，她照顧他，從頭到腳。他出門應酬喝醉了，回來睡在床上，她給他洗了頭又洗了腳，再給他剪腳趾甲，那時她多麼愛他，她多麼愛他。

她是把他看成一個家的，一個終身的家。她從小沒有家。還沒有生下來，父母就離異，然後是母親再嫁、父親再娶，她就跟著爺爺過活。爺爺過世又轉到姑姑家。一直到被送到母親家時，她很快發現不能在母親家安身立命。（一）