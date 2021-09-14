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又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

不讓眼淚掉下來（一二）

李東文

母親擔心醫院的食物不夠豐富，父親要挨餓。我告訴她，已經給父親準備了點心和水果，香蕉、橘子、葡萄、火龍果等等好幾個品種。母親問，點心和水果，影不影響傷口恢復？我說已經請醫生確認過沒問題，尤其是水果中的維生素，會加速傷口癒合。

天黑前我騎著父親的小電車回村。我的膝蓋傷勢未癒，輕輕拉扯一下都會痛，要側著身子下樓梯，但在膝蓋上綁個加厚的護膝，能騎小電車。城北農貿市場周圍人流密集，我放慢車速，被一陣滷菜的味道吸引，買了人家滷好又用腐竹蓮藕炆綿軟的豬手、幾隻滷水雞肝。小時候嘴饞到不得了，才去會買隻豬手吃──飄在空氣中的肉香，讓我想起小時候家裡煮豬手的幸福體驗。買雞肝是因為母親愛吃。小時候我和弟弟要吃雞肝，父親總攔著，說母親愛吃。

母親對我買了這麼多肉表示批評，但看她神色，分明是欣喜。令我意外的是，母親並不愛吃雞肝，以前她總搶著吃，是因為她認為雞肝不是健康食品。這個發現令我難過，自己吃一塊，偷偷運送兩塊到腳下土狗的嘴邊。

母親跟我訴苦，說父親越來越不可理喻，炒的菜鹹了發脾氣、淡了發脾氣，炒過了發脾氣，肉買多了說浪費，買少一點，問是不是想餓死他……他做壞了事情也發自己脾氣，甚至連狗的胃口不好，也罵罵咧咧……好吃的、有營養的自己吃，肥膩的、味道差的，甚至是硬點的，全推給母親。

我有些忍俊不禁，說他年輕時可能已經這樣，只不過以前有掩飾，現在連掩飾都不屑於了。母親也笑。（一二）

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