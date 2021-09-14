也許，他們只是認為浪漫故事裡的背景是浪漫的，走到浪漫故事的發生地，也能沾染一點浪漫氣息。也許，他們被命運的概念，或者愛情戰勝命運的概念所吸引。

不過，對我來說，命運就是敞開內心接納一切，沒有什麼神祕可言。沒什麼可怕，也沒什麼可期待。可能有人會說，我站在這裡是命運所致，情侶們紛紛湧向我也是命運所致。無所謂啦，我只想好好跟這些攀爬我的人在一起。

我曾經是紐約市 中心最高的摩天樓，但很快就不是了。那些來拜訪我的情侶們，說不定也很快就不是情侶了。我可以輕鬆地接受每一個變化，因為世界永遠是完整的。關於命運的想法也許會讓一個人不快樂，但是命運不會影響任何人的完整性。

雖然我不知道情侶們喜歡我什麼，但我知道我喜歡我頭上的燈光。

從1976年開始，我頭上的燈光變化就一直是紐約的特色。我頭上的燈平時是標誌性的白色，假日或特殊場合就會按情況變色。國慶日是紅藍白，聖誕節 是紅和綠，情人節是紅色，紐約大學的畢業典禮那天是紫色。

有時候，我還要負責燈光表演哦！這時我覺得自己用光在歌唱，尤其是配上音樂，隨著旋律和節拍的變化閃耀。即使沒人看，我都開心得感覺自己又高了幾層。

紐約的魅力，就在於容納了所有的聲音、所有的色彩，又對這些聲音和色彩不屑一顧。

好戰與野心、落魄與絕望，都只不過像汽車 喇叭聲一樣，想要從寂靜中突顯自己，又在瞬間被寂靜淹沒。

趾高氣揚、憑空妄想、貪得無厭、憤世嫉俗，都只是黑夜裡想要引人注目的微弱火燭。天一亮，一切的徒勞都消失在光明中。

天很快就要亮了。我又聞到了花香。（全文完）