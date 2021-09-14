為了避免互相干擾，那些不同的住戶都從最靠近的門進出，大宅的某些房間租給了來自異國的單身旅客。廁所、沖涼房和大廳都是公共的，還有大宅前的兩棵老果樹，一棵紅毛丹、一棵芒果，每年都結實纍纍，任君採擷。

只有前門是厚重的木門，素面、對開，幾乎和牆一樣厚，沒相當的力氣可推不開。古樸、蒼老，沒有雕龍雕鳳、八仙過海、封神演義、二十四孝之類的浮雕裝飾，也沒畫上門神。當然，它也有自己的瓦簷，以防大雨潑灑。門邊有間簡陋的小屋，二十多平方米，建國就在那裡長大。

建國自有記憶以來，那扇門從沒打開過，長年熱漲冷縮以致緊緊卡著，好像它就是牆的一部分。門的內側有建國經年累月的塗鴉，建國喜歡動物，於是門板上，由下到上，畫滿動物，鴨子、鵜鶘、劍魚、鋸齒鯊、大嘴鳥……建國喜歡嘴巴不同凡響的動物。高處架上竹梯子，院內並不缺梯子。

由於父親經常不在，建國的衣食生活，長年由一位阿嫂照料著。

已然褪色的豪宅距離建國的居所十多米，豪宅的擁有者tau-ke（頭家）經常來找建國談話、陪他打石彈，看他爬樹、塗鴉，找他一起到茶餐室吃早茶、下午茶，開著草綠色金龜車，帶他去逛動物園 、看電影 ，建國最喜歡的電影是《科學怪人》和《人猿泰山》。

那時頭家已經是個佝僂的老頭，總是一身黑唐衫，拄著把拐杖傘，不論陰天、晴天。很多人都以為建國是他的孫子──或私生孫子，其實島上所有人都知道頭家不育，無後，被嘲笑說前代把額度用完了。（九）