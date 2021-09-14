趙梅英／圖

聽說她懷孕了，他有點不敢相信、有點不知所措，日子一下要變得現實而具體。他恍然想起來，他曾堅持獨身主義，後來結了婚也是準備「丁克」的。怎麼現在不但有了老婆，馬上就要有孩子了？

「一萬」小姐倒不像他那麼暈頭轉向，二話不說把娘家送給她當陪嫁的一套公寓賣了。雙方家長雖然都不滿意他們先斬後奏，但是木已成舟，只能作罷，她娘家買了一套公寓給他們做婚房，他媽媽給了他十萬元當安家費。

公寓賣掉，買了門面房做維修。兩個人都沒有長期穩定的工作 ，他對機械和電器很擅長，做維修是比較好的選擇。平心而論，他不夠努力，小活不願意幹，大活又沒有，他也不喜歡跟人應酬。前檯接待和經營都是她在管，她就不太滿意，三天兩頭數落他不顧家，不為將來的日子著想。這也冤枉他了，她只看見他開門晚、關門早，沒看見有活幹時，他夜裡熬到兩三點。

她生了一個女兒。在看見女兒的一瞬間，他幾乎哭了，這才感覺到「一萬」的偉大，她竟然憑空製造了一個人，這個人不是別人，是與他血肉相連的親人。姥姥去世以後，他以為自己在這個世界上再沒親人了。

這時候他才又有了家的感覺，這個家是她給的。看她每晚起來兩三次，給孩子餵奶、換尿布，一折騰就是一小時。他嘴上不說什麼，心裡有把她當成女兒一樣來疼愛的衝動。

女兒小時候老生病，這麼一個小人兒製造的工作量，能讓「一萬」忙得像陀螺。他們關了修理店、賣了門面房，想搬到鄰近的大城市，為的是方便給女兒看病。

國有企業改為公司制後，工人集體下崗，「一萬 」的父母只能提前退休 。工廠衰落，小城日漸蕭條，「一萬」的蒙古舅舅慷慨地贊助一筆錢，讓一萬父母跟他們一起搬到大城市去。

慶幸的是，也許是氣候、水土變了，也許是孩子漸漸大了，搬家以後，女兒生病次數少多了。

女兒斷奶了，「一萬」要出去工作，把女兒送到她父母家，周末才接回來。他去一家電氣公司維修部就職，「一萬」找了份銷售工作，兩個人的收入加起來還算不錯，但他們之間的矛盾像蟄伏了一冬的草根，一有生機就冒出新芽來。

「一萬」不是賢妻良母類型的女人，本來就不愛做家務。現在女兒有媽媽帶著，他們兩個大人各自對付著過，把家弄得像旅館。她早出晚歸，回來也是洗個澡就睡覺了；上班做銷售，朋友多，又愛玩，每周三、四天跟朋友出去，吃飯喝酒、唱歌跳舞，美其名曰放飛自我、解放天性。他討厭人多的地方，受不了歌舞廳烏煙瘴氣的氛圍和狂轟亂炸的音響。他更討厭她在外面喝酒，雖然蒙古人都是喝酒長大的，但人家都是在家裡喝的吧，而且有很多規矩和禁忌。

越不讓她喝她越喝。

「你憑什麼不讓我喝酒，你自己還天天在家打遊戲呢！」

他在家打遊戲怎麼了？至少他守著這個家，有時間還去陪女兒玩玩。她呢，很少花額外的心思在女兒身上，雖然照顧女兒她做得比他多，但孩子更喜歡跟他待在一起。

有一次他出差回來，看見垃圾桶裡的垃圾都長毛了，說了她幾句，她反而嗆起來：「你在家裡又是一個什麼角色呢？你怎麼就不能倒垃圾呢？我嫁給你，我是你的保母嗎？」

他腦子短路，語塞，忽而又靈光了：「是你非要成家的，是你纏著我非要結婚的。」

「對，是我非要跟你結婚，所以，我欠你的，我就得一輩子為你做牛做馬伺候你。」她咬牙切齒。

她有時會顯現她蒙古血統的強悍，有一股凌厲勁。他在博物館 見過蒙古騎兵的戰刀，那細長優美的線條和寒芒凜凜的刀鋒讓他既稱羨又膽顫。他不只一次想到，「一萬」的相貌和氣質都有那種所向披靡、寧折不彎的凌厲勁，特別容易激起人的愛戀──或者憤怒。

「誰讓你伺候我了？」他冷冷地說，「我只想讓你少出去瘋玩，多花點時間在女兒身上。」

「咱們在一起生活，你是甩手掌櫃，家裡大事小情你什麼都不管，家裡每個月房貸多少，你知道嗎？孩子生病，去哪家醫院、花了多少錢，你知道嗎？生活的壓力都在我肩上，什麼都不告訴你，什麼都被我默默無語地承擔了就萬事大吉，只要跟你說點什麼，你永遠就是那一句──我們就不應該結婚。我是想讓你幫我分擔一點，或者你至少安慰、安慰我，說幾句好聽話。可你除了打擊我，沒有別的！我不喝酒、不出去跟朋友聊一聊、玩一玩，你想憋死我啊？」

「一萬」瘋了一樣大嚷一通，套上高筒靴，摔門而去。

他自知理虧，他是沒有經營過這個家，但是為了家，他也付出了代價。他才二十出頭，還沒有見過世界是什麼樣、還沒去社會上歷練過，就承擔起一個家庭的責任，他這一輩子就要這樣埋沒在家長里短、雞毛蒜皮裡嗎？

他是不會說什麼好話，甜言蜜語、溫言軟語他都不會，他就是這麼一個冷峻剛硬的人，她又不是不知道。從前她還說，就喜歡他這股酷勁，現在又要求他說什麼好聽話？

女兒出生時，他對「一萬」的愛意很快被磨光了。下班回來，一說話就會因為兩人不一樣的想法而吵架，還不如不說話，她說什麼他都哼哼哈哈、置若罔聞地打遊戲就天下太平。慢慢的，兩個人越來越沒有話說。（三）