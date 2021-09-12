不讓眼淚掉下來（一○）

我有種氣不打一處出的感覺，重新去掛了個創傷外科的號。

又經歷一次漫長的排隊等候之後，年輕的外科醫生戴上手套，輕推一下那個誇張的結痂，父親慘叫。醫生說，小腿腫，有炎症、有膿，裡面應該感染了，最好住院……為什麼要住院？清創，消炎，保護傷口不要再次被感染。

「一定要住院嗎？」明攫問。

醫生笑笑說只是建議，不住院就一次次來門診治療，一次次地排隊──說實話，這個痂，光清創就要好幾次，得分幾天。小腿腫成這樣，要打消炎針。根據有關規定，縣級醫院只有住院才能打吊針，門診不能……還有就是，門診自費，住院醫保 起碼能報銷一部分。

「住多久？」父親問。

「快則一周，考慮到年紀因素，你可能要十天以上。」醫生說。

我覺得醫生說得在理，應該住院，但父親說絕對不能在醫院過生日。我這才想起，今天我們雖然給他祝了壽，但離他真正的生日還有三天。

老人一旦固執起來，九頭牛也拉不住，我和明攫只好重新把他帶回家。

當晚我們離開台山回廣州。我兒子小政要完成的作業極多，還要上補習班，一天來回台山老家，對他來說已經很奢侈。臨走前我叮囑明攫，多回來看看父母，幫父親護理傷口。

明攫說：他嫌我笨，精細的事情不許我做。

這倒是事實，父親最疼明攫，但同時對明攫又毫無信任。我看著眼眶黑黑的明攫，既憐惜心疼，又深感不安。明攫打小身體虛弱，早些時候還查出腎有問題。之後我多次夢到與他一起在爺爺的墳前祭拜……（一○）