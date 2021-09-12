「那你多待一會兒吧！我住得遠，要搭地鐵，最好早點回家。」

「很高興認識你。」

「繼續笑哦！」

我跟笑療女人說再見，然後找到我的朋友向他道別，並恭賀他妻子。

我走到街上時，太陽已經完全落下。白天和黑夜，同一條街道看起來完全不同。在我們開放或封閉的心中，世界似乎也是完全不同的。我走到地鐵站 ，覺得身輕如燕，就像沒了體重。

回到家，我給自己泡了一壺茶，坐到自己最熟悉的椅子上，覺得在這個舒適的環境中，可以開始看書了。

我翻到第一頁，發現第一句話是：「我應邀參加了一場新書發布會。」

帝國大廈獨白

我不是紐約市 最高的建築物，但我認為自己很有魅力。

大家喜歡計算與衡量，但是魅力沒法計算與衡量。也許他們不知道什麼是魅力，只曉得數字，就以數字的大小來決定魅力。

我出生在經濟大蕭條 時期。我應該感到沮喪還是自豪？我覺得我的出生日期給我造成心理陰影，有時候會覺得我將一輩子都感到悲傷；即使在歡樂的時候，心中也是充滿憂鬱的。

不過，由於我誕生在谷底，我總認為情況一直在好轉。雖然我也聽說過，那個谷底未必是谷底。無論如何，向上看的日子，多半還是開心的。

我經常離開我的身體，飄出去玩。做為一個城市的代表，我很想知道我所代表的城市是什麼樣子。我想知道在我身邊的感覺。

我喜歡在曼哈頓的街道上漫步。無論大街小巷還是死路，都是我的最愛。

我曾聽一位遊客說，在他老家，景點都是看不到走得到的。在紐約，景點往往是看得到卻走不到。（一三）