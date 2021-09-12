眼睛比較適應後，建國發現，昏暗的環形甬道裡，還有很多那樣的瓶子，有的大、有的小，有的高、有的矮。就在建國迷惑不解時，突然聽到身後有陰沉沙啞的聲音，一陣酥麻：「這次破例讓我要收藏的標本，看一看他未來的鄰居。」

建國突然想起小紅，不確定她是不是也被「收藏」了。就在他左顧右盼時，頭上突然挨了一下重擊。就在他金星四冒時，那彷彿來自墓穴深處的聲音說：「給你一個優惠，你選擇要做成乾的，還是濕的？」

（濕的福馬林讓你浮腫且軟，乾的抽掉所有的水分，讓你扁而脆。）

建國就在這時醒了過來。有一種如釋重負的感覺，還好不是真的被抓去活活製成標本。慶幸之餘，感受到撞擊之後的餘疼。不知道為什麼，在睡夢中拿頭去撞牆。傷口又開始痛，是不是又裂開了？

也許因為疼痛，建國睡不著了，只好扭開燈，看電視，隨選影片。奇怪的是，怎麼選都是同一種類型──近年流行的一種類型，故事不斷回到原點，鬼打牆似的，不斷回到開端，重新開始。主人公不斷回到過去，以阻止某個惡魔誕生，毀掉未來。或者相反，阻止未來希望的種子被回到未來的壞人給毀了。或者回到過去時總是差了一刻，沒能阻止慘案發生，因此須不斷重來，一直到成功修復了現在為止。或者一再死去，醒了重來。而不斷的醒來，到底累積了一些殘存的記憶。一定數量之後，終於可以修正錯誤、終結徒勞的重複與循環。魔鬼終結者。月光寶盒。迴路殺手。啟動原始碼。祝你忌日快樂。（七）