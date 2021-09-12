趙梅英／圖

「一萬」小姐不見了。

晚上他回家時，家裡黑洞洞、空蕩蕩。他並不意外，約好早上在民政局見面，等了兩個小時，她都沒出現。他打了幾次電話，她的手機 關機，她公司的同事和朋友都說沒見到她。他就知道她今天會整出點什麼么蛾子。

十年了，么蛾子見得多了，他早就處變不驚。坐下來抽了一支菸，然後開始燒開水，準備泡速食麵。

說不定她又跟人去酒吧買醉了，他懶得去找，愛誰誰，愛咋咋。多少次了，她或者喝得酒氣熏天被人送回來，或者醉得不省人事在男同事家留宿，甚至酒後躺倒在大街上又哭又罵……那一幕幕不堪的情形，一次次捶打他的心，雖然他的心像鋼化玻璃那樣，不會輕易破碎，但早已布滿裂紋。

她倒是驃悍，轉天穿得乾乾淨淨、整整齊齊，還是一個美麗的女人，一臉純潔。

當初，他就是愛上她的美色。那時候，他們剛出中學校門，她是一個外形挑不出毛病的漂亮姑娘，那張面孔可以在整容醫院當活廣告，一張小鵝蛋臉，眼睛、鼻子、嘴唇都有恰如其分的輪廓和光澤，連女人都想多看幾眼，探究她是不是畫了一個四小時的高級彩妝。她卻是清水出芙蓉，很少修飾自己。性格也是，有野生野長的蠻荒生命力。

大家都叫她「一萬」，這個綽號是從小學傳下來的。她在內蒙古的牧區長大，傳說她家有萬畝草原、萬千牛羊。後來他問她，是不是真的家有上萬隻牛羊。她說，她剛從牧區轉學到城裡時，不太識數，別人問她家有多少隻羊，她就說有一萬隻，說整個草原都是她家的。

結婚前，他跟她去過她的蒙古族外祖父家，發現她沒說大話。站在她家門口，天蒼野茫，一片廣袤的草原，目力所及，根本見不到第二家人。至於她家的羊，是靠騎馬放牧的，早上開了圈放出去，晚上再趕回來，沒人認真數。

她在草原長到七、八歲，到她父母家這邊來上學。她父親是滿族，居住在漢族與滿族混雜融合的地區。父母都是廠裡的職工，父親是技術員、母親是醫生。工廠極大，家屬區挨著廠子，連職工帶家屬有幾萬人，漢族占了大多數。她在家屬區生活久了，耳濡目染，從一個單純直率、大大咧咧的蒙古丫頭，變成時髦、複雜的漢族姑娘。

他們是中學同學，但在學校從來沒說過話。高中畢業後半年，元旦那天全班第一次聚會，她進到餐館包廂時，他眼睛一亮。上學期間他們的座位距離很遠，他幾乎不記得有她這麼個人兒，叫不出她的名字。眼前的她，高䠷俊秀，穿著羽絨服，腰身仍然纖細，鮮艷的紅圍巾襯托著嫵媚的臉，像一個從動畫片裡跳出來的人物，有一種絢麗而精細的不真實性，實在讓他無法想像，他們曾在同一間教室待過幾年。吃飯時他們坐在鄰座，眉來眼去幾個來回，兩人就知道彼此都有那麼點意思。

現在他得承認，他是色令智昏。他以為那張美麗的臉代表世上一切美好的、光明的東西，卻忘記了色字頭上一把刀。

剛開始來往，他挺喜歡她的爽快勁，卻沒想到她有很強的掌控慾，什麼都要管，相處多了，慢慢覺得她是個「事兒精」。她說他不吃蔬菜 ，缺乏維生素。為了給他補充營養，每天弄一些五顏六色的果蔬，用粉碎機打成綠乎乎、黏糊糊的果汁讓他喝。她吃什麼，就讓他跟著吃，她不吃的也不准他吃。

有一次她吃腦花，叫他一起吃，他反抗了。她連珠炮一般：「上次牛蛙你不是吃了嗎，還說好吃，腦花怎麼就不能吃？你不試試，怎麼知道不好吃？以後住在一起，難道還開兩個灶？我吃的你不吃，不是讓我餓肚子嘛？」

她的道理特別多，明明她蠻橫霸道，還整得他沒詞兒了。

為了吃什麼、喝什麼，吵了好幾回。真沒想到，女孩要是沒事找事、胡攪蠻纏犯矯情，是沒有地域之分的，東北大妞也一樣。

他穿什麼衣服她也要管。她特別愛買情侶衫，她穿一件，讓他穿一模一樣的另一件。他才不想兩個人穿得像孿生兄妹，更何況衣服上還是幼稚的卡通圖案。她轉而換成愛心圖案，生怕天下人不知道他是她的「領地」，他還是抵死不穿。他一年四季只穿幾套衣服，冬天就在外面加一個大羽絨服，堅決不配合她秀恩愛。她絮絮叨叨說他穿衣裡外不搭、顏色不搭、款式不搭、衣服和鞋不搭，審美有問題。

「我看是咱們倆不搭。」他怒了，吼了一句，才讓她閉了嘴。

她平時挺利索的，怎麼管起他來死纏爛打的？他自由散漫慣了，他媽都不管他，憑什麼她對他管頭管腳？他這輩子要像一個小學生被班主任管教一般生活在她的陰影下，日子可沒法過了。他開始煩她，躲著她，想拉開兩人的距離。她心無芥蒂，照常歡欣雀躍來找他，每次來都得連勸帶攆，才能把她送走。

她跟他說過小羊羔的笑話，小羊羔生下來要是跟媽媽分開，不知道羊媽媽是什麼樣，會把家裡的牧羊犬認作媽，非要追著吃奶，可牧羊犬明明是公的……她笑得前仰後合，可他覺得她就像小羊羔，不知道男人該是什麼樣，見到他平頭正臉，就把他當成標準男人樣板，黏上他了。（一）