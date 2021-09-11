不讓眼淚掉下來（九）

醫生「哎喲」叫一聲，說：我這裡是內科，你的這個傷口該看外科。

父親說：「你是醫生，你懂的，你說我這傷口要不要緊？」

之前明攫在電話裡說，父親騎電動車 刮傷過小腿。我以為只是個小傷口，沒想到這麼誇張。硬幣大小的傷口上有個非常誇張的結痂，少說有兩三毫米厚，中間鼓鼓的，看著像個微型普洱茶餅，顏色也像。

幾年前父親開始雙腳乏力，買電動車代步，時不時就騎著上茶樓、買菜、閒逛。有時家裡種的香蕉吃不完，他也用電動車，幫母親拉去鎮上賣。我和明攫提醒他，老年人騎電動車危險，讓他棄車步行，但他不聽勸，我們多說幾句還發脾氣。

上個月中旬，他為躲避迎面開來的汽車 ，煞車的同時腳撐地，慣性讓車繼續前移，腳踏板刮傷了他的左小腿。鄰村診所的庸醫用酒精幫他清洗傷口，開一堆消炎藥，收了他一百多塊錢。那麼深的傷口本該縫針，但庸醫沒給縫，而且清洗得不徹底，消炎藥吃完，傷口不見好轉。胃口倒是壞了，人迅速消瘦下去。

他繼續去複診──他說庸醫和氣、親切──庸醫又給他清洗，再開消炎藥。傷口化膿，父親在上面使用酒精、雙氧水、雲南白藥、紅藥水、紫藥水、碘酒、小兒頭痛散、蘆薈等等，感覺什麼有效用什麼，鄰居提議什麼也用什麼，完全不考慮科學性。

醫生說，結痂底下可能已經生好了新組織，脫痂以後能見新的皮膚。但也可能只是外面結了痂，裡面有感染──你看你小腿腫成這樣，應該是有感染的。（九）