她們迅速攀上繩索，老鷹攀得比老虎高。老鷹在高處搖擺，老虎在低處旋轉。

過了一會兒，走出一個模樣憂愁的小丑，坐到了鞦韆上，緩慢地前後晃著。他就跟完全沒有看見老鷹和老虎似的，一直默默低著頭。

經過一場像是老鷹和老虎的搏鬥之後，小丑下了鞦韆轉過身來，我們才看到他的服裝背上，畫了一道巨大的傷疤。

節目很短，大約十五分鐘就結束了。沒有什麼情節，不過很耐人尋味。

大家都熱烈地鼓掌，我也跟著鼓掌。

坐在我旁邊的那個女人本來面對著舞台看表演，表演一結束就轉過身面對我，沒有談論表演，而是繼續對我講她自己的故事。

「我一直在努力提升自己。我一直在使用『笑療』，發現它很有幫助。」

「哦？」

「就是經常大聲笑，抒發情感。」

「就那樣？」

「就那樣。但是有時候我在街上，會怕別人以為我是瘋子。所以我在街上想笑的時候，就把手機 放在耳朵旁邊，假裝在電話中聽到了好笑的事情。」

「要是太傷心笑不出來呢？」

「傷心也笑。把所有的情緒都用笑來表達就對了。」

「不錯。我也可以試試。我倒不在乎在街上大笑。我經常在街上突然唱起歌，旁邊的人突然就閃開了。」

「哈哈哈！」

剛剛表演雜技的演員換了衣服，現在正和觀眾們聊天呢！她們雖然卸了妝，我還是可以分辨誰扮演了老鷹、誰扮演了老虎。

假如這裡的每個人都是偽裝成人類的動物，我會是什麼動物呢？坐在我旁邊的女人又會是什麼動物呢？

「我要回家了。」我說道，瞬間覺得我會是一隻兔子。

「我要搭朋友的車，得等她。」女人說著，四處望了望，想看攝影 師在哪兒。（一二）