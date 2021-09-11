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「台灣代表處」有象徵意義 美學者分析對三邊關係衝擊

美稱無人機狙殺IS成員 擊斃卻是人道組織人士

頭家門下（六）

黃錦樹

建國勉強爬回床上，氣喘吁吁的，按鈴呼叫護士。

怎麼回事？病床的護欄怎麼被放下來了？

很安靜，但遠處似乎有雞鳴。

到底發生了什麼事？

是做了個長長的夢？

護士來時，他還有點迷迷糊糊。

（女人在他耳邊的悄悄話：「我好像可以聽到他的心跳呢！」）

經常照顧建國的豐乳肥臀的印裔護士G發現建國身上濕透了，即打算先給他更衣，一面嘟嚷「是不是掉進水裡了」；在為他脫掉褲子、用濕毛巾給他擦拭身體時，又忍不住驚嘆：「怎麼射那麼多──褲子濕成那樣，有冇搞錯！」這醫院裡，印度人講廣東話並不稀奇。之後，不同的護士看到建國都會忍不住竊笑。「不知道作了什麼鹹濕夢！」

也許因為太累，換了乾淨衣服之後，建國很快又睡著了。但似乎又感覺沒完全睡著，覺得房間一角，黑暗中有人坐在沙發上，叼著菸，默默地看著他。迷迷糊糊間，建國好像可以感受到有好幾隻手「七手八腳」地扒掉他的褲子，在他鼠蹊扎了一針，脹鼓鼓的下體不只消下去，且下半身也沒感覺了。

（女人在他耳邊吹著氣說：「我那個很久沒來了。我好像有了。」）

再度醒來時，發現置身在一個昏暗的地方，燈光聚焦於厚重巨大的玻璃瓶，盛滿著燈光下呈淡藍色的液體。瓶中有一具發脹的高大身軀，身上處處是大大小小方向不一、被鈍器切開的傷口，發白的皮肉外掀，不下千百處；指尖大的彈孔多處，單是那些傷口，就足以讓身上的血流盡吧！但那漂浮在液體裡的男屍下體兀自昂揚勃起，好似欲破壁而出。令建國納悶的是，明明是死者，可是在那看似縫補拼接的頭上，卻明顯地露出歡快的笑容。（六）

印度

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