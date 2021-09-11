阿力金吉兒／圖

權力和金錢是春藥，會讓一個人在短時間內朝氣蓬勃。

父親去世後，索菲被悲傷的洪流席捲到底。一幕幕往事，浸透了父親的愛和溫暖。她幼時學畫，父親為她在後院建了獨立的畫室，讓她免受打擾。因為貝拉在學打鼓，故意鬧得天下大震。音樂老師說，索菲有鋼琴天賦，於是八萬多美元的施坦威鋼琴，父親眼睛都不眨就買回家。

索菲後來繪畫拿了獎，鋼琴也拿了獎，父親說：「你是我的驕傲，我一生的奮鬥就是為了你。」

十四歲的索菲鄭重告訴父親：「爸爸，我現在給您的是小驕傲。我長大後要當美國大法官 ，會給您和媽媽更大的驕傲。」

索菲不敢回望，似乎有閃著寒光的刀片在刮她的臉。她臉色灰暗，眼睛紅腫像得了重症。

她對母親說：「我真傻，真的，誰當總統都可以，只要爸爸能回家。」盧紅情緒不佳，思緒也混亂，她語無倫次，根本無法安慰索菲。貝拉趁機罵索菲，認定父親離世全是她的不孝和叛逆，現在把媽媽也弄瘋了。

索菲悲痛憤怒，最愛她的人已經遠去，莫非這一生都要活在內疚和悔恨中？她能怪誰？怪病毒？還是怪川普、怪拜登？從前這些人似乎轟轟烈烈、鮮亮耀眼，與她的命運息息相關。如今他們褪色了，搖曳成黑白電影裡的模糊面孔，離她那麼遠，遠到了地球的海角天涯，她只想爸爸回家！

索菲得了憂鬱症，學業一落千丈。在室友鼓勵下，她沒有因憂鬱徹底喪失自己，選擇積極治療，努力跟學校心理諮商師溝通。她慢慢回想起父親去世前的一些細節，她曾經回過家，想認錯，但是貝拉擋在了門口。貝拉的聲音，尖銳、嚴厲、急促，像劍，也像針，一直在扎她的神經。

索菲沉下心，冷眼看貝拉，看她改頭換面、鬥志昂揚，看她野心勃勃朝前奔跑。但貝拉的路並非風順船順。人渣男友說來就來，最喜歡在餐館晃蕩，混吃混喝，還要美元。那夜餐館打烊，人渣又來了，索要五百美元不成，對貝拉狂吼道：別把我當種馬，你想騎就騎，不想騎就一腳踢了。別忘了我們一起幹過的那些爛事，我遲早會陪你進監獄 ！

盧紅嚇得心驚肉跳，在慌亂中給索菲打了電話。索菲進了店，看見人渣正在搶貝拉的收銀櫃。貝拉用身體死死護住收銀櫃，她面色蒼白，聲音發抖。

索菲一看就知道，貝拉有什麼重要把柄落在人渣手上。索菲對人渣一陣怒喊：「滾，快滾，你若再不滾，我就報警。」

貝拉看了一眼索菲，像在洪水中掙扎時，突然抱住了救命的木頭。她氣足了，嗓音嘹亮地喊：「我妹妹遲早是大法官，我們法庭見。」

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時間在焦慮不安中慢慢遠去，窗外的柿子又紅了。盧紅做了一盤柿子糕，她想帶給監獄中的女兒貝拉，但是獄方不允許探訪者帶任何食物。

盧紅通過監獄玻璃隔板，和貝拉通電話時，貝拉憤怒而絕望地告訴母親：「是索菲把我送到這裡的，我信任她，但她害了我，害了我！」

貝拉悔青了心，但是有用嗎？她因為害怕人渣的報復，什麼都告訴了索菲。三年前，她和人渣為了錢，什麼壞事都敢下手。人渣在麥當勞看見一個大肚女子，讓貝拉上前去套熱乎，謊稱自己是愛心人士，家中有嬰兒用品和玩具，把孕婦騙進了自家的門。人渣趁孕婦和貝拉聊天，從後面下手，用鋼絲繩勒死了她。人渣打電話通知某技術黑手上門，從孕婦子宮裡取出嬰兒，一轉手賣了錢。三人還把孕婦屍體，賣給一地下黑機構做了標本。

孕婦失蹤後，家人報了警，但孕婦與貝拉和人渣不是朋友，警方從來沒有上門調查過貝拉二人。索菲早知這宗失蹤案，只是沒想到自家的姊姊是配角，手段如此殘忍。索菲一閉上眼睛，就是貝拉滿手的血。

血紅的夕陽掛在百葉窗外，流光碎影搖曳著，落在一盤柿子糕上。索菲坐在客廳的餐桌邊，把一枚柿子糕放進嘴裡，不香不甜，麻木的、乾澀的，像含了滿口的木頭渣子。

母親問她：「你為什麼要害貝拉？」

索菲面無表情，然後冷笑：「我沒有害她，我在保護她。受害人的家屬會雇凶報復她，她在裡面才安全。」

「安全嗎？應該安全。」母親似乎也相信了。

索菲鄭重告訴母親：「爸爸雖然去了天堂，但他一定記住我的理想。我要當美國大法官，必須維護社會的公平正義。」

「公平正義，好，很好。」母親點著頭，她雙目無神，目光呆滯地落在柿子糕上：「小時候，奶奶告訴我，年年都要做柿子糕，吃了柿子糕萬事如意，全家平安吉祥，吉祥。」

柿子糕突然堵住了索菲的喉嚨，胸口一陣發悶，呼吸也難受起來。她喝了一口雪碧，把柿子糕狠狠地吞了下去。（下）