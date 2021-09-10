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不讓眼淚掉下來（八）

李東文

給醫生陳述完情況後，父親摸索著從褲兜掏出一個藥盒，說他前些時候吃這個，第一天拉得舒坦，第二天開始拉稀，止都止不住，第三天丟掉半條命……

醫生是個急性子，高聲說：吃這個你不如直接吃毒藥！我們有點被嚇到了。醫生自覺失言，補充說：這個藥副作用很大，吃多了腸子會變黑甚至壞死。我說：既然這樣，為何還能大面積生產和銷售？父親說，是藥店店員強烈建議他買的，七、八十元一盒呢。醫生說，那些靚女不是藥店的員工，是藥廠的直銷員，賣了藥她們有提成，當然強烈建議你買！

醫生給父親開了果酸等溫和的藥，同時建議他多吃蔬菜和水果。如果水果太硬、太涼，那就用水煮煮再吃。父親一一答應，像個乖巧的小學生。類似的話我與明攫跟他說過不知多少次，但他當成是耳邊一陣風。

父親是農民，以往只吃自己種的菜。上了年紀自己無法種地後，不肯吃青菜，說現在蟲子多，沒有農藥根本種不活菜。我說：你用開水把菜燙燙再炒，就沒有農藥了。他說，從播種就開始用農藥，用水燙燙能沒農藥？

再說水果，蘋果、雪梨嫌硬，讓他煮軟再吃，說煮過已經不是水果，不如不吃；橘子、柳丁嫌酸，西瓜其實是糖水，吃了不停拉尿。香蕉總可以吧？又說寒氣重，連吃兩根會咳嗽……如果我小時候跟他說這種矯情的話，他必定會打斷我的狗腿。

正事辦完我們準備離開，父親突然拉高褲腳，請醫生檢查他左邊小腿的傷口。（八）

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