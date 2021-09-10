我找到了熱水、茶包和紙杯，很開心地為自己泡了一杯茶。

往更深處走一點，有一部分空間看似被保留做舞台。天花板上掛著幾根粗繩索，還有一個鞦韆。莫非今晚有表演？

繞了一圈，除了我的朋友，我並沒有見到任何熟人。我在沙發上找到了一個位子坐下，準備休息一會兒。

我一邊喝茶，一邊看著書背面的簡介，發現書的內容是關於發生在一個馬戲團裡的奇異 事件。

在這個馬戲團裡，很多成員都被植入機械的身體部位，比如翅膀、爪子等。這個計畫的背後有一些陰暗的祕密，令人毛骨悚然，不像是我想閱讀的故事。我決定先不翻開這本書。

幾分鐘後，一個看似也是孤身到來的女士坐到我身邊，也拿了一杯熱茶。

「誰邀請你來的？」她笑笑問我。

「作者的老公。」我答。

「我是攝影 師的朋友。」她轉頭看向一個背著相機的女人。

「哦！」我這才注意到有人在到處拍照。

「這裡還有你認識的人嗎？」

「沒有。你呢？」

「我也沒有。」

「那我們正好作伴。」

「我很久沒伴了。」

「怎麼啦？」

「我丈夫離開我了。」

「哦！」

「我盡忠盡責地跟隨他，把三個孩子扶養長大之後，他居然跟一個年輕的女人跑了。」

「那你正好學習如何享受與自己在一起。」

「是的，我正在學習。」

一段廣播打斷了我們的對話。主持人說：「各位來賓，感謝你們的支持。我們安排了特殊表演，帶您進入作者創作的奇幻世界。」

我認為即將上場的是雜技表演，因為這個故事與馬戲團有關。

兩個女人登場了，一個女人打扮得像老虎，另一個女人打扮得像老鷹。（一一）