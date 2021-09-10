阿力金吉兒／圖

2020的一場瘟疫改變了世界，也改變了每個人的命運。新冠病毒攪亂了人心，很快又捲來一場黑人維權運動，抗議升級了，到處打砸搶。常雷和盧紅沒有料到，他們最愛的小女兒也參加了遊行抗議。

索菲是法學院高材生，正在競選法學院學生會主席，立志要當美國大法官 。貝拉呢，依舊好吃懶做，跟人渣男友在汽車 房同居，周圍遊蕩著不三不四的人，搞到一點現金就去弄粉，嗑得很嗨，父母想管也管不了。

大選前三天，貝拉因為缺錢，想回家看看，是否有偷矇拐騙的機會。戰火滾滾中，貝拉機靈地站到父母一邊。面對一比三的劣勢，索菲「砰」的一聲關門憤怒離去，貝拉歡喜得想跳舞！

她看見父親追了出去，邊追邊喊：「你不要到處亂跑，現在外面治安不好。我朋友今天告訴我，他鄰居的侄女懷胎十月就要生孩子了，一出門就沒了蹤影。」

貝拉悠悠地笑著，雙手抱肩，靠在客廳的窗戶，看索菲一臉的黑氣，不睬父母，獨自開車遠去了。遠去的還有童年的一些場景，一會兒清亮如水，一會兒朦朧如霧。貝拉想起了，那年她要去波士頓參加戲劇夏令營，父親說沒必要，但是一轉身就給索菲買了貴死人的鋼琴。隔了很多年，貝拉想起依舊心酸不平。

她仰頭看天，深秋的夜空，墨藍的天，月亮高高在上，圓滿而驕傲，兩三顆孤寂的星星，詭異地閃了閃眼睛。

貝拉也閃了閃眼睛，她知道妹妹從小就是父母的心肝，而她就是垃圾。如今看準機會，垃圾也可能搖身變成金子。貝拉趕緊在父母面前保證，一定選他們想選的人，自己選不說，還要號召男友一家選。貝拉的表演沒有浪費，老媽當晚就給了她五百美元的現金獎勵。

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跟父母冷戰，索菲兩周都沒回家。她的大學離家不過兩小時車程，她從前每個周末都會回家，父母再累也要為她做滿桌的佳肴。好日子不再了，常雷現在一提起小女兒，沒有理由，他心跳加快、血壓飛高。

盧紅勸他：「別說了、別說了，身體要緊，索菲是個好孩子。」

常雷拍著桌子說：「如果真是好孩子，為什麼到現在還不來認錯？這頭白眼狼！」

父親冤枉了索菲。索菲雖然年輕，一時頭腦發熱後，也會冷靜下來。索菲跟室友談心，室友告訴她，大選還沒結束，家裡已經打成兩個孤島了。爸爸和妹妹一夥、媽媽和哥哥一條戰線，她自己哪邊都不站，無論哪方爭什麼，她只是微笑點頭。她知道自己要選誰，到時候悄悄投票就行了，沒必要把自己的想法暴露出來，被各種噪音攪得支離破碎。

室友還說：我們是什麼人？我們有理想、有宏大目標，沒必要跟常人一般見識。混亂的人群和思想無處不在，我們要不帶情緒、冷靜面對，分析他們、看破他們。

索菲聽後，暗自慚愧。從前還沾沾自喜，認為室友成績比不過自己，其實她遠不如室友智慧成熟，幹麼要與父母爭吵？因意見不合而傷害親情，那是愚蠢至極。既然自己的理想是大法官，就應該心懷天下、海納百川，別讓父母心生煩惱和恨，假裝順從他們又如何？

索菲帶著這個想法回家，準備向父母道歉。人還沒進家門，貝拉就立在她的面前。貝拉一身黑衣，像一隻黑老鷹，眼神犀利，一開口就想壓倒人：「你最好別見爸媽，爸爸一說起你，鼻子、眼睛都在冒煙。你知道他有高血壓 ，心臟也不好。」

索菲以為自己冷靜了，管得住情感的洪流，在那一刻還是心傷淚流，灰心至極，只好開車回校。她不知道這是貝拉的計，貝拉心念美元，趁她不在家，跟父母修補了關係，從汽車房搬回了家。

索菲沒想到，今生再也不能與父親相見。當天晚上，常雷想著索菲還沒來道歉，氣得血壓升高。常雷和盧紅經營的中餐館，在疫情期間雖然關了門，但依然接外賣訂單。常雷第二天掙扎著，想起床幹活，動作太急，突然暈倒在地，引發了腦溢血。貝拉打了「九一一」，送到醫院已經沒有生命跡象。

丈夫一聲招呼不打，說走就走了。盧紅的眼睛直了、大腦白了、身體空了，她感覺自己就像一骷髏架子，一陣風就可以將她擊倒，骨頭破碎一地。她的精神恍惚起來，她恍惚聽見索菲在哭、恍惚聽見貝拉在罵索菲，她想管，但她靠在沙發上，已經沒有力氣站起來。也就一個轉身，兩家餐館的大權落到貝拉的手上。

貝拉對母親說：「你看看，這條街的店子都活過來了，我們的餐館也要開門。」

她現在精神抖擻，裡裡外外迎客送人，要求員工嚴格執行CDC的規章制度，戴口罩、用洗手消毒液、打理室外用餐環境……誰又能想到，三個月前，她還蜷縮在凌亂的汽車房裡吞雲吐霧。（中）