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最富1%美國人 年欠稅1630億…稅收損失10年達7兆

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

不讓眼淚掉下來（七）

李東文

上次明攫過來廣州取貨時還說，前年不該替他擺那個什麼八十壽宴──壽宴過後，他認為自己福壽俱全，生存意念一天弱似一天。

因為父親精神狀態欠佳，我們全部人一起在家吃餐午飯就算祝壽，沒有外出用餐。

飯後父親說肚子脹得難受，好幾天沒拉屎了。雖然過幾天父親才生日，但母親還是把這天當成了吉祥日子，批評父親嬌氣，不該拿這種小事煩擾我們。父親氣鼓鼓地說：你沒有便祕，當然不知道便祕多辛苦，我已經四天沒拉屎了呀！

明攫開車，我陪著父親坐在後排，一起去醫院。

醫院的門診大樓進出都是單行道，進入前要測量體溫、填表登記、出示健康碼等等。我取出N95口罩分給父親和明攫。我們三個都屬容易感染人群，必須要做好自我防護。

明攫去停車，我裹著厚厚的護膝一拐一拐地扶著顫顫巍巍的老父親。膝蓋痛得我冷汗直冒，但又不敢讓父親知道我痛。

「明生，你說明攫是不是自己回家了？停車哪需要這麼長時間！」父親說。

我愣了一下，「你少胡思亂想了」差點衝口而出，轉而說：「醫院停車場滿了，他應該要去很遠的地方停車。」

門診大樓人滿為患，我望向來來往往戴著口罩，只露出眼睛和頭髮的人，感覺挺魔幻，甚至懷疑醫院其實是某部電影的場景。明攫回來後說：N95口罩很貴，哥你怎麼有這麼多？

我有個同學在深圳開了間生產手機小配件的工廠，今年以來接不到訂單，問我借了幾萬元應急，將部分機器改裝生產N95口罩。結果還是入不敷出無法還錢，寄了箱口罩給我，開玩笑說先給點利息。（七）

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