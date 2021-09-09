它們可能在某個時候曾經是倉庫，現在有了新的功能。有些改成了商店街，有些改成了劇院，有些改成了畫廊，有些改成了藝術工作 室。

我拿出地圖，拐了幾個彎，一路欣賞著老式的街燈，終於按地址找到了會場。果然，這也是一棟像倉庫的褐砂石房子。

房屋不可貌相，往往從外觀是猜不出來內容的。我去過幾個像倉庫的建築，一次是工作面試 ，一次是幫朋友找一個專門進口指揮棒的人。

建築物的用途總是在不斷演變，不過它們無法決定自己的用途和目的。人類的自由，就在於可以決定如何使用一切，包括我們自己的身體。目的是一切，其他的都不重要。但是我們往往無視於目的，盲目地陷入結構與形式中。

我來這裡的目的是什麼？表面上看來，好像是參加新書發布會，好像是給朋友捧場、支持創作。但是最終，把我帶到這裡的並不是這些，是一種更像走進自己內心的親密感。

當我的手觸到大門的時候，剛剛的想法一下子煙消雲散了。目前的重點是打開門，看看我是不是走對了地方。

門很重，推開它就像推開一道石牆。

門縫中傳來談笑聲，告訴我這裡正在進行一個熱鬧的活動。

我的朋友看到了我從門縫中擠了進來，趕快過來歡迎我，並感謝我的到來。我們只說了兩句話，因為他有很多客人要招呼。

「別擔心，我很能自得其樂。」我讓他放心去寒暄，不必照看我。

長廊裡擺了一張桌子，上面堆滿作者簽過名的書，還有幾瓶汽水和一盤餅乾。我本來有點期待會有酒精飲料，但是會場並沒有提供。（一○）