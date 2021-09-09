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最富1%美國人 年欠稅1630億…稅收損失10年達7兆

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

頭家門下（四）

黃錦樹

每到一個地方，她都會問：有沒有想起什麼？建國總是苦笑不語。建國很想告訴她：妳可能認錯人了，我可能不是建國。

（妳真的是小紅嗎？小紅是誰？）

好幾個夜晚，在火車路旁的小旅舍、島上的廢棄高腳屋、樹林裡的帳篷、高樹上的鷹巢……小紅顯得格外熱情，甚至換上了薄紗籠。建國可能重傷住院禁慾太久，抗拒不了誘惑，失憶的夜晚又太孤獨，便忍不住和小紅接連發生「超友誼的關係」。每回「小死」，都覺得頭蓋骨被掀開了，滋滋作響冒著蒸氣。小紅在他耳邊輕問「@#$%&*!」，建國卻只記得腦幾乎被蒸熟了。

曾經到過的地方？那些忘卻的紀念。

「難道我認錯人了？」

那一晚，在雲頂，月光下，建國聽到呼喊到沙啞的小紅悠悠地吐著事後菸，嘆著氣。「看來沒辦法了。」

那之後不久，小紅開了趟長途車。他們穿過一個又一個大同小異的小鎮，道地的本地風光：回教堂、觀音廟、土地公廟、印度廟；紅毛丹、椰子、芒果、榴槤、香蕉。午後，烈日下，駛進一座香火鼎盛的古鎮，抵達近郊的一座小山丘。山上草木稀疏，散落著許多老舊沉陷的墳塚。

小紅領著他，緩步走進一座有大樹濃蔭的甬道，石牆旁木然樹立著成人大小的石像生，灰色石頭顯現著十二生肖，兩兩相對。建國覺得墓道很長，又陡，很喘，走到兩腿發軟，屁股脫皮，有永遠走不完的感覺。最後三分之一路程，如果沒有小紅攙扶，建國多半會放棄。

好不容易走到盡頭，已是內褲底、鞋底都濕了。還好，那裡格外陰涼。落葉及踝，踩下去時，濃茶色的水自底層漫出，浸濕了布鞋。水裡許多黑色的蝌蚪快活地擺尾。（四）

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