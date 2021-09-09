阿力金吉兒／圖

常雷和妻子盧紅在紐約 熬了五年，總算拿到綠卡。暗黑無光的日子到了頭，他們決心離開喧囂嘈雜的唐人街，帶著兩個幼小的孩子，去南方開闢自己的天地。

他們剛到美國 的第二年，曾從紐約開車去佛羅里達。在九十五號高速公路上，車出了點毛病，於是下高速找車行，無意間發現了一座南方老城。城市建築古色古香、典雅高貴，居民熱情淳樸。他們還邂逅了一家華人雜貨店老闆，老闆告訴他們，這裡不如紐約熱鬧，但是治安好、人心善良，日子比紐約好過。

雜貨店的門口有一棵柿子樹，掛滿了燦艷艷的果子。盧紅見了，歡呼道：「好紅的柿子，我想做柿子糕！」

常雷說：「跟老家的柿子樹一個模樣啊！這是我們美國的故鄉，一定要搬到這裡來。」

流年似水，他們搬到南方已經二十多個春秋，開了兩家中餐館，生意興隆。這裡離海不遠，從大西洋來的風、從墨西哥灣來的風，交替運行，讓這片土地溫暖濕潤，一年四季花草繁茂。紐約冬天太冷，柿子樹活下來太難。常雷在紐約長島的老鄉朋友，為解鄉愁，費心培植一棵柿子樹，每年都要給樹穿上厚厚的「冬衣」，但它依然不幸犧牲在一場暴風雪中。美國南方的柿子樹灑脫自由，充滿野性的生命力。常雷和盧紅搬家至此，很快在自家的院子也種了柿子樹。

常雷夫婦的家鄉，在四川和陝西交界的一個小城。每年九月，柿子熟了，千萬個紅燦燦的小燈籠，照亮了天地，驚艷了視野。柿子在當地視為吉祥水果，人們用柿子做成甜糕，象徵萬事如意、平安幸福。常雷發現，美國的柿子熟得晚一些，要等到十月底，農曆的立冬前後。

每年柿子紅了，盧紅都會做柿子糕。她專挑熟透的軟柿子，先去皮，再去核，放到碗裡，跟糯米粉、牛奶、雞蛋、芝麻一起攪拌，揉成不軟不硬的麵團，醒上半小時，再壓成餅狀，用刀斜切成菱形，放進油鍋裡炸。炸到兩面金黃時，誘人的香氣在空氣裡瀰漫。

盧紅告訴兩個女兒，自己的奶奶每年都做柿子糕。奶奶總是說，吃了柿子糕，全家平安吉祥。她希望孩子們不忘老家的美味，記住父母的鄉愁。那柿子糕玲瓏可愛、燦黃流金，輕輕咬一口，外酥內軟，細甜滋潤。慢慢地品，一層奶香、一層果香，蕩蕩悠悠擁抱了唇齒。

小女兒索菲總是說：「吃著媽媽的柿子糕好幸福。」

美食的歡喜揉和了親情的愛，幸福是如此豐盈飽滿，從舌尖慢慢流淌到了心尖。

時間走到了2020，地球變得面目全非。這一年的柿子依然很紅，盧紅像往年一樣，做好了柿子糕。可惜了那溫甜酥香的柿子糕，居然沒人理睬，寂寞地躺在盤子裡。一家人為外面的世界爭吵不休，2020總統大選像個魔鬼，興風作浪，把好多家庭搞得四分五裂。

索菲理直氣壯責問父母：「為什麼要投他的票？為什麼反對非法移民 ？你們自己都是非法移民。不要因為自己上船了，就想把舷梯拿掉，眼睜睜看別人在大海掙扎。」

常雷聽了，氣得眼黑臉青，雙手捂住胸口。盧紅一邊扶老公，一邊說索菲：「對，我和你爸都是非法移民，偷渡到了紐約，苦幹了五年，那是什麼日子？一周六天在餐館，一天十五小時的重活。沒偷、沒搶、沒燒過房子，一張一張的血汗錢攢起來辦了身分。把你生在這片土地上，希望你有美好明天。」

喧鬧的爭吵聲中，客廳的門突然探出一個頭，爆炸鬈髮獅子頭，那是貝拉。她一臉喜氣洋洋，看見妹妹索菲和父母開戰，客廳成了硝煙瀰漫的戰場。

戰火紛亂中，貝拉優哉遊哉坐下來。先吃兩口柿子糕，乖乖，甜到了心尖尖，再開一瓶啤酒，仰頭一喝，哇，好爽快的感覺！

貝拉和索菲雖是雙胞胎，但兩人完全是不同的版本，從裡到外，天差地別。索菲皮膚細膩瑩白、明眸皓齒、雙瞳翦水，有古典美人的韻味。貝拉繼承了老爹的黑皮膚、大骨架，說話嗓門大。

貝拉從小叛逆暴戾，小時候在院子裡抓了蝴蝶、蜻蜓，就把牠們肢解了。

母親說：別這麼做，你的行為好殘忍。

貝拉理直氣壯地回應：你們才殘忍，你們在餐館裡天天殺魚、殺蝦。

父母厭煩她，父母一心只愛索菲。索菲成績好、性格溫和。貝拉在高中就吸粉，跟男朋友跑到墓地裡過夜。

父母罵她，威脅要趕她出家門。她乾脆到超市偷了一堆男士內褲，然後大模大樣對保安說：這是我父母的電話，馬上通知他們吧！

她是存心的，要丟父母的老臉，要看父母在大庭廣眾下氣急敗壞的樣子。（上）