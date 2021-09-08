不讓眼淚掉下來（六）

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空調開得很足的長途汽車 窗戶關到嚴嚴實實，不留一絲縫隙。從喧囂而且氣溫高達三十八度的外界進入其中，彷彿走進另一個完全不同的世界。

五十五座大客車，二十二位乘客。我於中間位置向前望去，幾乎全是灰白頭髮的腦袋，後面也大都是布滿皺褶的老臉，只有兩個小學生、兩個帶著水桶涼席的外地青年。除了司機，我是車中唯一的中年人。

小孩和青年在玩手遊，古怪的遊戲聲此起彼伏。我提醒身邊的小胖妞，玩遊戲最好用耳機或者調至無聲，胖妞轉頭翻個白眼繼續玩。她的奶奶或外婆瞪眼盯過來，貌似要咬死我，嘴巴突然朝半空噴出瓜子殼。我厭惡，別頭望窗外，戴上耳機聽音樂。總有些惡根植於人心。

把頭頂空調出風口的方向調偏，我還是覺得冷，膝蓋冷不丁就傳來的刺痛加劇了我的煩躁。換上厚護膝保暖，再用純棉衣服蓋在受傷的膝蓋上。天氣很熱，但考慮到要去醫院照顧父親，我此次回鄉，特意帶了長衫、長褲。醫院的空調我領教過，有時強勁到冰冷的程度。

一周之內回兩趟台山老家，我多少有些鬱悶。父親今年八十整，上幾天我們一家三口回鄉給他祝壽。我的膝蓋傷得嚴重，那天是妻子開車。從十年前開始，我們每年都提前幾天給父親祝壽。迷信的我們相信，老人生日那天鬧騰，會引起下面權威的關注。生日當天更不能請客吃飯，因為客人吃的全都算在壽星一個人頭上，而人一生能吃多少是定數，額度消費完了，就得去找閻羅王報到。

這一兩年來父親精神委頓，十分厭惡自己不堪的老年生活，用古怪的語言和行為折磨著我們每一個人。（六）