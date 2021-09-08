四分之一英里（全文完）

隨著車廂的震動，車外的涼意透過玻璃，安撫著我的臉，整個車廂好像在雲裡飛。

回到家裡，我取出餐巾紙，打開──上面寫的是「鬼燈一線，露出桃花面」。我心裡又驚訝、又佩服，如夢初醒──《桃花面》是我的成名作，發表以後進了年度排行榜，幫我當選省作協會員。所有的榮譽、名聲、獎金，都是這部作品帶來的。之後所有的傳聞、網上那些隱私的截屏、舉報領導的謠言，也因了它而來。

最後我丟了民俗處的工作，走投無路，決定移民，落腳到這裡。如果沒有《桃花面》，當然也沒有什麼榮耀會被人嫉妒。這會兒我極可能依然安安靜靜地在省城裡過自己的小日子，每天上班、下班、寫作。

想到這裡，我的眼淚忍不住流下來。越州和省城，那些事、那些人，恍如隔世。如果不提《桃花面》這三個字，我都幾乎將這人生履歷上最光榮的里程碑忘記了。

「寂寞泉台，今夜呼君遍。朦朧見，鬼燈一線，露出桃花面。」

或者，這也許僅是那個粗通文墨的江湖術士的把戲。中國文學史上那麼多詩詞歌賦，隨便拿一首來應付，天機不可洩漏，也不需要任何解釋。我想不明白，但已經慢慢平靜下來，給自己泡了一杯茶，打開電視看十三台的晚間新聞。新聞頭條是長島 直通線上發生重大車禍 ；第二條是紐約市 議員提議下，紐約市全面改革禁娼法案……電視新聞的畫面滾動變化，房間裡的光線隨之亮麗流動。

我一個人住，每天打開電視，再無聊的節目都帶來許多人間的聲音、色彩。唯一靜止的是櫃子頂上的陶俑，她靜默地站在那裡微微頷首，舉著一隻殘缺的手，一直到永遠。（全文完）