阿力金吉兒／圖

這女人看來很會打針。也許昨晚，她悄悄潛入，給他打了一針（就像那些片子的典型橋段），用輪椅推到地下室，用廂型車載走。一定是這樣的。

女人低頭沉默了好一會，咬咬唇、撥弄一下頭髮，好似強忍著淚水。

「我是小紅啊，我曾經帶你去『尋找亡兄』你忘了嗎？」她抓著建國的右手用力搖晃著。因為發音的偏差，講成了「尋找忙兄」。那更是令他一頭霧水。

見建國仍是一臉茫然，自稱小紅的女人就花了一番時間，從她的角度把「尋找亡兄」的故事，仔仔細細地講了一遍（事見〈尋找亡兄〉，《南洋人民共和國備忘錄》）。雖然仔細，還是省略了很多無關緊要的枝節，當然也不乏添枝加葉。

建國仔細在腦裡搜索，搜遍腦中所有的皺褶和死角、動脈靜脈和微血管，甚至微不足道的小血栓、蛋白質堆積，都沒找到什麼蛛絲馬跡。眼前的女人，遠不如那失憶驚悚片裡那些動不動就張嘴尖叫的女人印象深刻。但小紅認真的神情讓他有點擔心，如果據實以告，讓她知道他其實什麼也不記得，會不會讓她抓狂？只好以若有所思的神情，順著小紅提供的線索，囁嚅著勉強提了個問題：「那位『忙兄』，後來真的死了嗎？火化了？」建國小心翼翼地不敢校正她的發音。火化了是他頭腦還來不及反應時，嘴巴就自發地說出來的。不知道腦子裡哪個陰暗的角落閃出「『忙兄』一定很忙」之類無聊的念頭，但他很努力地控制面部的表情。

「『忙兄』竟然也被做成了標本收藏了。」小紅憤憤的，語帶哽咽：「『我不殺伯仁，伯仁因我而死』。」建國還沒來得及想起「伯仁」是誰，小紅隨即話鋒一轉，「都是你害的！」她突然咬牙切齒地站了起來，剛剛仰視時，建國發現她有一顆牙齒缺了一角，大概是咬到硬物崩掉的。「標本」和「收藏」兩個詞都讓建國的心弦抖了一下，像黑暗中劃過火柴，因為風的緣故，火瞬間熄滅，留下股磷煙味。

「你還記得oo-thuànn（閩南語：烏炭）麼？那個連『趙廉』、『族魂』、萊特、陳平和許多華教鬥士，甚至『東姑』都做成標本收藏的、自稱是馬華首席名人標本收藏家的傢伙，幾個月前竟然辦了個線上展覽──我們懷疑你的遇襲和他的特殊癖好有關──我們竟然看到了『忙兄』被做成標本展出。」

建國不敢問她口中的「我們」究竟是誰。

也許因為建國看來沒什麼反應，她突然嘆了口氣，拭去眼角的一滴淚，似是表示不會生他的氣了。

「連『忙兄』、oo-thuànn都不記得，看來你真的是失去記憶了。」

其實聽到「忙兄」時，建國腦海深處浮現一個大大的、彩色花體的「糞」字。小紅平舉右手宣布：「我小紅將盡一切努力，讓你恢復記憶！」

接下來的日子，小紅就換上大紅花棉T、薄長褲，挽了馬尾，開著她的鼠鹿小紅車，載著建國跑了許多地方。

建國的身體雖然仍孱弱，卻已能扶著拐杖緩步地行走。雖然慢、雖然喘，雖然走不遠，雖然傷口仍隱隱作痛。小紅難得有耐心，她不知道哪裡弄到的處方箋，定期為他到藥局 ，搞到那一干五顏六色的藥，讓他按時服用。小紅經常解開紗布，觀察建國的傷口，為他擦去鹹鹹的汗水，哈氣、冰敷，好像在對它輕聲細語、輕輕撫摸：「嫩皮長出來了。頭骨長不回來了。太陽穴跳得很厲害呢！」

膠林深處，一間廢棄的鐵皮木屋，屋前一輛廢棄腳踏車。小紅甚至停車，試著推開變形下陷的大門。推不開，就用踹的。

一片浩瀚的原始林沼澤，有許多長臂猿啼叫，四腳蛇大跨步奔跑，有陸龜探頭探腦。

廣袤的樹林，樹身如海，綠浪濃蔭無邊無際。柏油路、黃泥路。小紅一再迷路，直到油幾乎耗盡，還好林中的社區有簡易的加油站 。下雨了，印度 小孩在泥地上歡快踢球。

雨中，一隻被遺棄的灰狗，頭尾均低垂，滴著水。

一大片綠，巨竹林，竹身摩擦吱吱作響；肉聲，淫穢。

甚至到一座無人島，臨近破爛碼頭處，一座礁石堆成的墳，墳頭漂流木碑上勉強可以辨識出兩個筆畫不全的字：「之墓」，刀刃劃出來的。

潮水在防風林外邊。而內面，紅樹林沼澤深處，巨大的船骸龍骨像一列廢棄火車。（三）