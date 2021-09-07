不讓眼淚掉下來（五）

幾個月前，母親私下裡問我，父親不在以後，我打算如何安置她。我當時說：你來廣州跟我生活，或者去明攫家裡，二選一。母親想留在台山，但又不想去縣城明攫家生活，她希望我退休後回梁丙子村跟她一起生活。

我愣了一下說：好的，媽媽，我答應你。我之所以答應得這麼爽快是因為，還差十多年我才六十歲。

如此嚴肅地忽悠母親，我多少有些愧疚。離開電視台的這幾年，我沒有在外面工作 ，如果不領退休金 也算退休的話，我現在已經退休了。但是這些與憂慮有關的，我並沒有告訴父母。很多年以前我已經知道，與父母相處的最好方式是報喜不報憂，所以他們以為我至今還在電視台上班，而且必定會在那裡工作到六十歲退休。

父親的生命已頹敗至此，行將就木矣。他離去以後誰來陪伴母親，直至她生命的盡頭？

以前故意忽略的矛盾和難題，此刻全部浮出水面將我包圍，我竟有呼吸困難的感覺。

我結婚晚，孩子要得遲，自己快五十歲，兒子才開始讀高中。

弟妹感冒，改由明攫送湯。父親很是著急，催促明攫離開。又叮囑，明天起不用煮湯，也不必前來探望，以免招惹了病毒。

我在旁邊聽著，心中頗有些醋意。其實也沒什麼，只不過是我再次了解到，明攫一直都是父親的心肝寶貝。在我們父親大人的心目中，十個我也頂不上一個明攫。

因為不愉快，我藉送明攫的機會走到外面。我說：「如果父母都不在了，梁丙子村的房子怎麼辦？我們還要不要像現在這樣，偶爾回去住幾天？」

明攫大概沒料到我會說這些，定定地望著我不說話。他的岳父岳母、小姨子小舅子等人，已經在國外多年。他們全家計畫今年年底，最遲明年，也要出國定居。

我突然覺得心酸，不等明攫回答，轉身就走。（五）