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叢林都市（八）

孫愷愉

今天就像任何常景祿來訪的日子一樣，景福叔叔興高采烈地與他侄子，分享他從電視上看來的各種節目內容。他能記住的，他差不多都會說。常景祿安靜地聽著叔叔慢慢道來，慢慢喝著茶。

常景祿嚴肅地說：「叔叔，你講的這些電視劇和電影情節，對我了解客戶很有幫助。」

「你是說，去找你的人就像我在電視上看到的一樣，生活得亂七八糟？」

「也可以說，你看的那些節目，講的就是他們的故事。」

「哦！」

兩個男人生活在一片寧靜的土地上，周遭環境裡不斷演出的戲劇，並沒有打擾他們。世界上所有的煩躁和混亂，碰到他們就會化作雲煙。

常景祿在生活中遇到的一些人，景福叔叔只在電影中看到他們的影子。但是叔侄兩人有個共同點，就是他們的平靜感和穩定性很強大，任何不安和恐懼都進不去他們的內心。

「叔叔，你最近看起來特別愉快。」常景祿注意到景福叔叔一直往上彎的嘴角。

「有嗎？呵呵。」景福叔叔想起了瑪麗。

「叔叔是不是在戀愛中啊？」

「哦！沒有啊！我們什麼話也不說。」

「你們？那就是有個她囉？」

「嗯！有是有。哈哈！」

「她知道你喜歡她嗎？」

「我不曉得。她知道我是誰。同事嘛！不過，除了我的名字之外，她可能也不知道別的了。呵呵！」景福叔叔臉紅紅的。

「你喜歡她什麼？」

「她像我一樣胖胖的。她看起來也總是像我一樣開心。」

「哦！那麼像啊？那她一定很可愛。你不打算做點什麼嗎？發展一下？」

「不打算。」

「叔叔真有福氣！」

「是嗎？」（八）

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