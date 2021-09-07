叢林都市（八）
今天就像任何常景祿來訪的日子一樣，景福叔叔興高采烈地與他侄子，分享他從電視上看來的各種節目內容。他能記住的，他差不多都會說。常景祿安靜地聽著叔叔慢慢道來，慢慢喝著茶。
常景祿嚴肅地說：「叔叔，你講的這些電視劇和電影情節，對我了解客戶很有幫助。」
「你是說，去找你的人就像我在電視上看到的一樣，生活得亂七八糟？」
「也可以說，你看的那些節目，講的就是他們的故事。」
「哦！」
兩個男人生活在一片寧靜的土地上，周遭環境裡不斷演出的戲劇，並沒有打擾他們。世界上所有的煩躁和混亂，碰到他們就會化作雲煙。
常景祿在生活中遇到的一些人，景福叔叔只在電影中看到他們的影子。但是叔侄兩人有個共同點，就是他們的平靜感和穩定性很強大，任何不安和恐懼都進不去他們的內心。
「叔叔，你最近看起來特別愉快。」常景祿注意到景福叔叔一直往上彎的嘴角。
「有嗎？呵呵。」景福叔叔想起了瑪麗。
「叔叔是不是在戀愛中啊？」
「哦！沒有啊！我們什麼話也不說。」
「你們？那就是有個她囉？」
「嗯！有是有。哈哈！」
「她知道你喜歡她嗎？」
「我不曉得。她知道我是誰。同事嘛！不過，除了我的名字之外，她可能也不知道別的了。呵呵！」景福叔叔臉紅紅的。
「你喜歡她什麼？」
「她像我一樣胖胖的。她看起來也總是像我一樣開心。」
「哦！那麼像啊？那她一定很可愛。你不打算做點什麼嗎？發展一下？」
「不打算。」
「叔叔真有福氣！」
「是嗎？」（八）
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