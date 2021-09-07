阿力金吉兒／圖

（好像千百個不同的時鐘在耳邊滴滴答答──噹噹噹。）

每天大腦重新開機，建國都慶幸，至少住院以來的種種好像都還記得，不致每天都得歸零重來。但也許是那些失憶的影劇看多了，就連這些記憶他都不是那麼確信。那些片子裡有一款是科幻驚悚的，主角要嘛最終發現自己是複製人，他所記得的一切，都是創造他的系統細心植入的。他的童年、家庭、小時玩伴、初戀情人、他的悲傷歡樂、他眷戀珍惜的一切，其實都是植入的，假的。或者被人抓去動了腦部手術，豆腐狀的腦被挖走，換成了晶片，被植入各種雜七雜八的訊息。或者大腦遭駭客入侵，胡亂增添刪減訊息。建國因此養成了隨時摸摸頭的習慣，也畏懼照鏡子，因為鏡裡那人雖然有點面熟，卻有一種難以言喻的陌生、蒼老。「難道我被整過容？」

那部片子播放時，醫生剛好來巡房，看了幾秒鐘，即朝他側首，搖搖頭──典型印度式的動作，好像在說：「那是電影，別當真。」或相反：「抱歉，但我們就是那樣修理你的。」

建國一直納悶：誰在為他付醫療費？

雖然病房小，然而是單間的，乾淨，免於被干擾；從窗外的視野可以判斷，住這裡應該不會比廉價旅館便宜。這裡看來不像是慈善機構，除非他買了很好的醫療保險 。更何況，動那樣的手術本身，就是一大筆錢，足以讓人傾家蕩產的。是誰支付的？他問過醫護，他們都笑而不答，要他別擔心，「有人幫你埋單了。」但不肯說是誰。

有一天，他從夢中驚醒，腦中閃現thâu-ke（閩南語：老闆）兩個音節和一張模糊的臉──如影片上女性陰部被打霧後朦朧的形象，記憶如潮水湧來──但潮水堆滿破碎的塑膠、保麗龍。沒有具體內容。然而，這樣的記憶會不會是被錯亂剪接後植入的？

病房厚厚的深藍色窗簾總是拉上，護士解釋說：「你受傷後眼睛畏光。」因此很難判斷日與夜，只能用護士巡房的頻繁程度，約略知悉更迭，夜晚總是比較冷清的。有時疑似聽到遠方的雞鳴、狗吠，建國也不確定那是不是電視裡的聲音；有時片子看著、看著就睡著了。看多了，不同片子的情節、影像和聲音會錯亂剪輯，大腦也會亂存檔。

看不到窗外的風景，因此根本不知道這醫院坐落在什麼地方、前後左右有什麼建築。但隱約可以聽到火車聲，南下或北上。

建國醒來後，在那昏天暗地的所在不知道過了多久。從醫護的表情來看，似乎是他的病況好多了，過了危險期，傷口也穩定地朝向痊癒的方向。首先是鼻胃管，接著是尿管，可以自己進食、如廁，頭上的紗布也愈換愈薄，但每天還是得吃一大把藥。

老是夢到一道巨大的白色木門躺平。沙灘，潮水，漂流木，貝殼，泡沫。

那一天早上（他判斷是凌晨，雖然那回教堂的誦經聲和黃昏沒什麼不同，都是用狂躁的高音喇叭狂吼，但無人知曉的遠方隱然有雞鳴），建國如常醒來，感覺好像有什麼怪怪的。首先是耳朵：怎麼那麼安靜？電視的聲音呢？然後是眼睛：燈光黯淡，有一張臉、一副眼鏡、一個中年女人，灰白的長髮披肩。眼耳口鼻一應俱全；一副白衣天使 裝扮。那女人睜大眼瞪著他。建國意識到這是個不同的地方，灰白的牆，半掩的窗外黑漆漆，遠處有燈光。睡的似乎還是病床，手變輕的感覺，點滴竟然移除了。頭上薄紗布裡側加了個塑膠護套。

「我終於把你接回來了。」她的表情似乎有幾分得意，抿一抿嘴角，眼鏡玻璃片上有一絲銀色閃光。

建國卻是一臉茫然。接回來？趁著夜晚……為什麼什麼都不記得？是被麻醉了，還是記憶被漏植了？

兩人默默地互瞪了好幾分鐘。建國發現她瞳仁深處似乎冒出一絲煙、一絲火苗，齒間發出淒厲的叫聲：「你不記得我了？你竟然──」

一直搞不清楚狀況的建國不禁惶恐，不知道惹惱眼前的女人會有什麼後果，因此帶著哀求的口吻說：「醫生沒告訴你，我失去記憶了？我連自己是誰都不記得了。連昨晚的事，我都不記得了。我不知道自己姓什麼。」他甚至覺得，自己的聲音聽來有點陌生。

建國記得看過的那些亂七八糟的片子中，有一種類型是，主角被瘋狂粉絲或變態仰慕者或純粹的變態綁架，被關在地下室，打肌肉 鬆弛劑或什麼讓人全身軟的藥，讓他無法行動，好餵食豢養，或者閹割折磨、放血肢解。（二）