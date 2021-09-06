不讓眼淚掉下來（四）

他趁我不留意抹眼淚，而我假裝沒看見。

「痛成這樣，還不如死了乾淨！」父親惡狠狠地說，但聲音又有些哽咽。

「你又想多了是不是？這麼痛一下就要死要活的，你倒是越老越嬌氣啦！」

父親嘴裡發出嘿嘿的聲音，算是勉強笑了笑吧！

從今年春天開始，父親多次跟我抱怨，一會說腿腳沒力，一會說頭暈，一會說胃口差，吃什麼都沒滋沒味，一會又說餓得心慌意亂……我回家他當面跟我抱怨，不在他跟前就打電話說。

個別時候，我被他重重複複又自相矛盾的怨氣惹怒，大聲訓他：「爸，你難道以為你現在才三十歲嗎？七、八十歲老人腿腳無力很正常好不好？力氣不夠就帶個拐杖，累了在路邊歇歇。你現在已經沒什麼事情必須要做，也沒有掙錢的任務，時間那麼多，做事慢點、走路慢點，又有什麼關係？」

父親曾經脾氣火爆，我小時候被他揍是家常便飯，但如今，他被我搶白不僅不生氣，還一聲聲地附和。現在我再也不敢搶白躺在病床上的父親了呀，他看上去那麼虛弱，漫長歲月掏空了他的身體，我終於也肯承認，在我心中野牛一樣的父親，已經到了不需要任何疾病，甚至不需要任何原因，也能撒手人寰的境況。

父親說，他今年以來總夢見逝去的親人，他的爺爺奶奶、父親母親，他已去世多年的大姊等。對於父親可能離世，我沒有心理準備，也還未做好準備，很想說點什麼減輕他的焦慮，同時也減輕我自己的焦慮，但又不知從何說起。在這樣的情景之下，無論我說什麼，都繞不開死亡與疾病。我想學三床的小夥子那樣，說幾句俏皮話逗父親笑笑，但又說不出。（四）