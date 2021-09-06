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叢林都市（七）

孫愷愉

「這叫『春天的問候』。」常景祿說著，往茶杯裡倒出粉紅色的液體。

「真的？還是你編的？」

「店家編的。就是綠茶加上一點水果和花啦！」

「哦！」景福叔叔等常景祿倒完，迫不及待地端起茶杯來喝了一大口。「好香啊！你現在可以告訴我，你最近在忙什麼了！」

「我剛剛成為正式的輔導員。」常景祿慢慢地說，一點一點地品嘗新口味的茶。

「哦？正式的？你難道有過『非正式』的階段嗎？你跟我講過當輔導員的事嗎？還是我記性開始變差了？哈哈！」

「你的記性沒有變差。我還沒跟你說過呢！你知道我的朋友熊雄吧？他在酒吧當酒保。」

「知道啊！你的高中同學，我見過好幾次呢！你們經常一起打球。」

「對！他在酒吧裡調酒，總有人不斷對他發牢騷，他有點不耐煩了。有一天他靈機一動，說把這些有話說、沒人想聽的人介紹給我，讓我提供『傾聽服務』。他說我不需要太多睡眠，有很多時間，脾氣好，又有耐心，很適合幹這件事。」

「哦？那他們付你錢嗎？」

「熊雄跟他們說，一杯酒多少錢，講十分鐘就多少錢，他們竟然願意付噢！不過，後來有一些有經濟困難的人來找我，我就不收費了。反正我有的是時間。」

「這樣你會不會虧本？」

「起初本來就不是做生意嘛！後來我去讀了一個輔導員的專業，畢業以後拿到證書了，就成為正式輔導員。」

「好啊！恭喜你！你這一路的過程都怎麼一直沒跟我分享？」

「做完了再說嘛！我們每次都有那麼多好玩的要聊，何必聊工作呢？」

「哈哈！也是。」（七）

工作

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