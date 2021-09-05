四分之一英里（二四）

這真是古希臘的骨董嗎？

小艾說這件應該是仿製品，真品在巴黎的博物館 裡。說著她把陶俑翻過來，給我看下面的銘文，「巴黎羅浮宮美術館，1968年」。

最後小艾說：「梅，我第一次見到你，就覺得你長得像它，送給你。」

我擁抱了一下小艾，接過了陶俑。1968年我還沒有出生呢，這還真是一件舊東西。

我把陶俑帶回家，放在客廳電視邊的櫃子上。櫃子後掛著一個鑲金框的鏡子，映出陶俑窈窕的身影。白天光線好的時候，鏡子裡映出窗外的海，投資移民紀念碑，還有一座一座工地上的吊車。

陶俑安靜地站在這些風景前，像自由女神 像。但她沒有自由女神那麼威武，她單薄多了，微微頷首，帽子下的臉也覆在一層淡淡的陰影裡，細細的手臂舉著一隻殘破的手。

我小隱隱於法拉盛的事，漸漸被紐約 華語寫作圈同仁知道。開始有人邀請我去作家聯誼活動，兩家華文報紙開始跟我約稿。國內到紐約來的作家代表團很多，我一直等著省城來的文學客人，卻沒有等到。

中秋節，一家新加坡報紙的副刊主編邀請我去一個華美協進社的會，說會後有很好的聚會。主編聽出我不想去，就說客人有好些呢，一個是著名建築師的公子、一個聞名中美的老報人、兩個寫作超過半個世紀的文學姊妹，還有一個易經大師，曾在大都會博物館做講座……

唯一一個特別的來客，是在紐約地區挺有名的術士──近於盲的半仙，眇一目，擅拆字。這麼一說，我的興趣來了。華美協進社我去過一次，最早是胡適在哥倫比亞大學訪學時創辦的，至今那裡都有他手寫的社名，裱成橫幅掛在正廳裡，斯文在茲。（二四）