他雖然上班的時候整天站著，但是也不太走動，加上晚上長時間邊看電視，邊吃東西，吃的又是爆米花、薯條，喝的是汽水、啤酒，沒有這樣的身材反而奇怪。

瘦瘦高高的常景祿站在叔叔家門口，頭頂是高過門框的。他必須彎下膝蓋，才能頭上不撞出包來地走進叔叔家。

他進門之後，索性先抱了抱叔叔，再把膝蓋伸直站起來，不然還要再半蹲或彎腰。這次他按了門鈴，叔叔開門開得稍微晚些，他習慣性地在五秒鐘內彎下膝蓋，叔叔開門時，他已經矮了半截了。

「啊！景祿！快進來！」景福叔叔拉著常景祿的胳膊，把他拽進屋。常景祿放下兩個購物袋，照例抱了抱叔叔，把膝蓋伸直站起來，一下子變得很高。

兩人愉快地把常景祿從超市買來的東西收好，一邊收就一邊開始聊天。

「最近身體好嗎？心情好嗎？都在做些什麼？」景福叔叔說著，從購物袋裡摸出一包全麥餅乾來，打開放到盤子裡。

「身體和心情都很好，關於工作 ，等一下慢慢說。」常景祿很有條理地把東西分類，收進不同的櫥櫃裡，需要冰的就放入冰箱。

「呵呵！看來有故事可聽。」景福叔叔很期待。「你爸好嗎？我很久沒有去看他了，比較懶，呵呵。」

「我爸很好，春天來了，動物園 比較忙。」常景祿的名字是他的父親給他起的，和「長頸鹿」諧音。他的父親在動物園工作，管的正是長頸鹿區。

「春天來了，真好！」景福叔叔說著把餅乾拿到客廳，噗咚一下坐到沙發上。

常景祿收好東西，像往常一樣泡了一壺茶拿到客廳，也坐到沙發上。

「今天喝什麼茶？」景福叔叔問。（六）