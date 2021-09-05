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那些落地的前塵（全文完）

夏嫿

前幾年萬紅微信聯繫上舒青，了解到舒青重回正軌，婚姻、工作如常，萬紅好一番痛徹心扉地感慨：「你當初那麼飛蛾撲火，我們都很敬佩呢！還以為鍾偉撿了寶會珍惜。感情的事情真是說不清楚，你的選擇是對的，不然……」

舒青固執的沉默讓萬紅有些難堪。其實舒青無非是想給自己一點自尊，那場期待的大戲沒有上演，那麼就讓自己的退場體面一些。

萬紅還述說了他們夫妻怎麼艱苦作戰，然後成了一堆房的房主，並肩享受成功的喜悅。萬紅也捎帶說了其他人的八卦，說偶爾碰到過傅哥，他兒子已經大學畢業了，考到了會計師牌。他老婆還那嘰歪樣，彷彿傅哥欠了她的。還有嫁了鬼子的租客留學生。

舒青以為這些就是塵埃落地的結局，帶點遺憾的人生才真實，現在怎麼會橫生這樣讓人難以接受的枝節？她想起曾經問過傅哥是不是姓傅，傅哥笑：「我姓什麼傅？我名字叫阿富，家裡人都希望我富啊！所以我呀就是要勤勞致富。」

舒青手機短信提示音響，是祕書提醒她的客戶之約。舒青抽回思緒，看到一隻鴿子大約翅膀受傷了，飛不起，在花壇邊蹣跚著，啄著壇裡的常青灌木，幾片生機盎然的葉子被啄落了下來。

淚霧迷上了舒青的眼睛，她知道鴿子傷好後可以重飛天空，葉子卻不會再有機會了。她和傅哥是不是挺像鴿子和葉子？很久之前讀過的，關於落葉的一句話驀然湧上她的心頭：椎心泣血化作泥，只為還原一樹青綠如舊……（全文完）

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