不讓眼淚掉下來（三）

王幼嘉／圖

第三天我起來得晚了，去到醫院，醫生已經查過房。父親告訴我，一部分體檢報告出來了，別的都不錯，但有個腎的指標偏高。明攫的腎有問題，父親對「腎」字尤其敏感，焦慮明顯增加。

我張口就說：你這一把年紀，腎當然比不得年輕人。單個指標高點，不算什麼。

其實我的心也揪緊了，只是強裝鎮定。

父親說：年輕人有年輕人的指標，老年人有老年人的指標，高了就是高了──你說我以後要不要洗腎？聽說洗腎很痛苦的。

我瞪他一眼，轉身一瘸一拐去找醫生討說法。父親的主治醫生姓蘇，還是個小年輕，在病人面前說話未必有分寸。蘇醫生說，是有些偏高，不過可能是受到他之前吃的那些消炎藥的影響，需要幾天後重新檢查一次才能確定。

我回去跟父親解釋，又跟他說了不少寬慰的話。他仰躺在床上，睜大眼睛望天花板，不知心裡在想些什麼。

過了一會，父親突然坐起來問我，要是他的腎壞了怎麼辦。

「腎壞了就治！」我有點氣不打一處出。

「很貴的，很辛苦的。」

他的意思是說，不想花錢治腎，也不想受腎病之苦。但世間的事，哪能樣樣都有得選擇？父親這一把年紀了，還是沒能活明白。或者正如人們常說的那樣，人老到一定程度，會退化成不諳世事的孩子。

父親突然淚流滿面，哽咽著說他不爭氣，拖累我們，又說他身體這麼虛弱，活著還不如死了自在。可又不捨得死，也不能這麼快就死，因為無法想像他不在以後，母親一個人要怎樣活下去……我聽得淚汪汪，掐了大腿好幾次，提醒自己不要感情用事，更不能給父親煽風點火以加大他的悲苦。

我上前坐在床沿，抹去父親臉上的淚，又扶他躺倒，用熱毛巾給他擦臉。想想乾脆打盆熱水，幫他擦身體。父親真瘦啊！幾乎沒有皮下脂肪，肋骨像擺在身體之外一樣清晰可見。等我幫他擦完身體給他扣釦子，發現他居然睡了過去。他心中總有放不下的事，夜裡睡覺不踏實，一宿能醒過來五、六次，這會可能是睡意來了吧！

父親能正常走路、能自理，我夜間不必在醫院陪他。其實白天，我也並不是非要在醫院不可，我留在醫院陪伴多過照顧。父親大概也想拉近與我的距離，心靈的距離，時不時跟我說些村裡誰跟誰的是非、周邊村子最近發生的古怪事情等等。但往往沒說一會他就累了，連說話都顯得吃力。

幾乎每一次，父親聊著、聊著，就開始唉聲歎嘆氣，說自己的時間到了。一會又說，如果他不在，我母親會很可憐。母親比父親小十歲，今年才七十，除了頭腦有時犯糊塗以外，身體還算硬朗。但我沒有辦法不擔心，母親最終會和外婆一樣老年癡呆。長年照顧神志不清醒的外婆令我舅舅崩潰，來我家與母親傾訴時痛哭流涕。

在我和明攫還很小的時候，母親已經過得稀裡糊塗：家裡來了客人，她專門去鎮上割肉，路上見到攤上的衣服漂亮，停下來欣賞，買好衣服馬上回家，父親只好氣急敗壞地親自再跑一趟鎮上。她在村頭遇見某人從城裡回來，問人家冬瓜行情怎樣，人家說又貴又搶手，賣瘋啦，她馬上把才半大的冬瓜摘去賣。到城裡才發現事實與那個人說的剛好相反，回村裡找坑她的人理論。人家說：哎喲，我說的是反話，你怎麼能聽不出來？

如果說父親老到一定程度以後，重新變回小孩，那麼母親則一直都是個小孩子，從未長大過。在他們平淡而漫長的婚姻生活中，父親扮演著家長的角色，一直欺負母親，同時也在照顧著母親。

我扶父親到隔壁的房間，讓醫生給他換藥。父親傷口的痂太厚，上面無法分辨的成分多，即便醫生手段高明，也無法一次清除乾淨，得用保濕的藥膏敷在上面，結痂軟化一層揭一層，現在是在揭第三層。被揭去結痂的傷口凹陷下去，變成一個可怕的坑。也就是說，父親小腿肚上這個凸出來的痂，不是微型普洱茶餅，是個上下對稱的小飛碟……

醫生用鑷子，小心翼翼幫父親清除傷口上的腐爛組織，時不時還要用放大鏡觀察過後才下手。有些腐爛的組織與皮肉交織黏連，或者邊上有神經，令父親發出可怕的聲音。等到醫生完成工作 離去，父親還側臥於床微微發抖，看上去十分可憐。（三）