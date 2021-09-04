要是他知道常景祿要來，會馬馬虎虎地做一下清潔，然後笑咪咪地燒一壺水，看著水燒開，等它咕嚕咕嚕響的時候說：「景祿要來，你也很激動吧？」

平常的日子，每到十一點，景福叔叔就會開始看電視。從十一點的脫口秀開始，接下來是凌晨的老電影 、旅遊介紹、音樂表演、名畫賞析、動物世界、科學探索、考古紀錄片，還有政治新聞、財經報導、宗教節目等等。他訂閱了各種網路頻道，世界各地的節目都能看到，應有盡有。

但是常景祿來的那一天，景福叔叔不會看電視。常景祿會泡一壺茶，坐下陪叔叔聊天。景福叔叔覺得和常景祿在一起，比看電視開心多了。

無論電視屏幕上發生什麼事情，景福叔叔都保持鎮定。他讓時間流過，讓世界隨時間流過，讓時間的重量和世界的枷鎖在它們自己的幻想中融化。但是景福叔叔的記憶和常景祿一樣好，常景祿來的時候，他就給常景祿講他看過的節目，分享很多細節。但是他自己從來不被任何節目影響。他看節目好比海綿吸水，吸飽了就擠出來，給侄子看看內容。

早上五點鐘，景福叔叔就起來洗漱，回到沙發上睡半個小時，然後換衣服上班。他在發配中心工作 ，工作簡單，不必與人交談，他覺得很適合自己，很滿足。景福叔叔每天上班打卡的時候，都會見到他默默喜歡的瑪麗，但是瑪麗不知道景福叔叔喜歡她。景福叔叔沒有追求瑪麗的計畫，但是想到她就會傻笑，偶爾還會臉紅。

景福叔叔矮矮胖胖，肚子圓圓的，是長久的生活習慣養出來的身材。（五）