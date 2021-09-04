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那些落地的前塵（一一）

夏嫿

舒青擔心自己墮入塵埃，依附鍾偉時，鍾偉是否還可以做到一如當初？這份一開始她就沒有主動權的感情，是否經得住反覆的消耗？

一個大雪紛飛的日子，舒青忽然很想吃火鍋，便驅車去華人超市購買配料，意外碰到傅哥。傅哥更加黑瘦了，他們欣喜地談了一會兒。

傅哥告訴舒青找了一份開美加邊境的大貨車工作，待遇很好，也經常不在家，所以和傅嫂變得和諧有愛。

舒青想笑笑不出，世事如棋局局新。她說自己的難於抉擇，去美國那麼偏僻的地方，沒有任何施展的空間，留在這裡……傅哥沒有等舒青說完：「那就回國呀，你在國內發展得那麼好！」

舒青反應不過來：「那我的感情，這千里迢迢的追尋……」

傅哥再次打斷：「人家都不在意，你可惜什麼？」

舒青的心給刺了一下，有些窩火，彷彿給點著了的帶油紙張，烈焰竄得老高。

她反唇相譏：「你不也是一樣嗎？」

傅哥垂下了眼簾，轉身離去，口裡念叨著：「我不同，我有孩子。她也的確跟著我過了很多年苦日子，我沒有翻轉的機會了……」

舒青木然地看著傅哥瘦小的身影，消失在鵝毛大雪中。血淋淋的真相撕開了，或者是置於死地再新生的很好出路。

舒青知道得很清楚，卻不願意面對而已。傅哥的話是刺激，也是推動，終於讓她邁開腳步。

重回深圳後舒青很忙，一切撿回其實和開始一樣艱辛。閒暇她嘗試和傅哥聯繫過，可傅哥連郵箱都沒有。慢慢地往事就沉澱了，沒有影蹤。舒青加拿大生活經歷在她生命裡的痕跡很輕，色彩偏冷。（一一）

華人超市 邊境 美國

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