不讓眼淚掉下來（二）

王幼嘉／圖

老太太忍了足足一年，直到傷勢嚴重影響了生活，才讓兒子送至醫院。三床發表意見說，這種螞蟻國內原本沒有，跟隨進口木材被運輸進來的。

另一位年紀大點的老太太，幾個月前去菜地做事，不知被什麼刺傷了左邊大腳趾，回家貼塊創口貼了事。後來化膿，自己用土方生草藥敷，也不告訴家人。直至整個腳趾發黑，生壞疽──醫生幫她切去受感染的部位，兩個腳趾頭、一小塊腳掌……老太太已經很虛弱。再晚一些，怕是有性命危險。

一床，近門的病人趙叔，未到六十歲，有兩個女兒、一個兒子。兒子大學剛畢業不久，回來停一天，便又回了廣州上班。在醫院照顧趙叔的是他的妻子吳姨，二女兒因為要上班，幾天來一次，大女兒是家庭主婦，每天送湯水、補品過來。

吳姨早就過了五十周歲的退休 年紀，這幾年在一間酒樓打工。趙叔出事後，她請假長駐醫院，誤工費趙叔的老闆賠償，趙叔的各種費用也是他老闆全盤負責。

趙叔傷得重，又是在要害部位，整天平躺著，上半身和下肢不能隨便亂動，以免撕裂癒合中的傷口。他中午從車間騎摩托車去飯堂，轉彎時被一輛高速行進的叉車刺傷，傷在大腿根部與小腹交界的地方。按有關規定，叉車空車移動時，車叉必須要貼緊地面，叉車司機的違規操作，令到趙叔幾乎被腰斬。

叉車的速度不快，但馬力足，人被撞擊猶如遭大象踩踏。主刀醫生說，如果叉車往前多推五毫米，主動脈切斷，神仙也無能為力；多往中間一釐米，命根子和睾丸必然稀巴爛……我忍不住笑了起來，雖然我知道，這時候笑很不禮貌。趙叔自己也笑，一邊笑，一邊擦抹眼睛。

趙叔是皮革廠的資深技工，兩個女兒嫁到了台城。他與吳姨住在老家小鎮上，離台城四十多公里。中午出事後，當地醫院給他做了止血和簡單包紮，送至縣第一人民醫院。

說著、說著，趙叔開始感慨，今年春節過後皮革廠停產，直到兩個月前才重新開工。沒想到重新回廠上班才幾個星期，自己就出事了。我問皮革廠停工這半年，他都在幹麼。他說，開始那個月在家休息，等皮革廠開工。後經吳姨介紹去酒樓打雜，做了個把月，不習慣；去附近的農場養豬，老闆無端端減工資，他憤而辭職，去幫親戚賣海鮮。皮革廠重新開工後，他馬上回去上班──與皮革打了半輩子交道，無論什麼工作都比不上老東家的皮革廠！

他傍晚被送到人民醫院，已經下班了的醫生被重新召集回來，開會研究到深夜十一點，開始給他做手術。多名醫生同時忙碌，給他清理傷口、修復肌腱、修補血管、接駁神經等等，整整花了七個小時。

手術完成後，趙叔繼續沉睡，主刀醫生跟家屬解釋趙叔具體的傷勢，一些手術中遇見的問題和困難，以後可能會發生的情況、注意事項等等，然後給吳姨看趙叔傷口的視頻：右邊大腿根部肌肉 大面積切斷，主動脈外露，腿骨隱約可見，紅彤彤一大片血肉模糊，倒向一旁的生殖器官被鮮血染至面目猙獰。吳姨頓時心臟停跳，狂吐不止。之後吳姨再也不敢看趙叔的傷口，每次醫生替趙叔換藥，她都要先擰轉頭，才伸手幫忙拉起蓋在趙叔身上的床單。

如果說一床的趙叔身上充滿悲情色彩，我父親精神委頓，三床則是歡樂滿滿。三床是工人，住院報銷高達百分之九十五，起碼不用為錢發愁，這是其一。其二，他們兩公婆都有點犯二，要嘛一起面露詭異表情，低頭玩手機 ，要嘛嚴肅認真地交流遊戲心得。偶爾與家中的母親或者女兒通電話，嘻嘻哈哈，歡樂得像中了彩票特等獎。

護士通知小夥到樓下換藥，他妻子問：要不要扶你去？他說：我自己就行，今天不想讓你看我屁股。可能傷口還痛，他歪歪扭扭拱著屁股走路，像第一次穿高跟鞋的少女。最好玩的一次是，他幾歲大的女兒與他視頻聊天，三番五次提出要看他剛做過手術的傷口，他妻子在邊上笑到肚子抽筋。他和他的家人並沒有把痔瘡當成是病，而把病房當成了度假屋。

明攫的妻子，我弟妹，每天送一次湯到醫院。魚湯或者骨頭湯，味道還不錯。她說，如果醫院的飯菜不好，她就做了送來。

父親說：醫院飯堂的菜不錯，但我沒胃口，最多只能吃一半，不用你送飯。再好的飯菜我也只能吃幾口。（二）