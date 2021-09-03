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「大法官把頭埋沙裡」墮胎爭議 最高院被批打躲避球

紐西蘭恐怖攻擊 男持刀闖超市刺傷6人 遭警擊斃

四分之一英里（二二）

凌嵐

警車裡走出一個人高馬大的員警。聚眾的人越來越多，其中有人幫著翻譯，讓員警聽懂劉海的哭喊控告。

員警摸了摸別在腰間的手槍，臉上幾乎沒有任何表情，以為眼前揪作一團的兩個華人是在街頭打架，他說：「你們先站好，說說怎麼回事。」

劉海沒想到面對壞人，員警居然不為所動，根本沒有出手的意思。劉海再次激動地高聲控訴老李的罪行，員警慢慢有點明白了。他摸摸自己的下巴，拿眼光掃了面前的這兩個人，意識到自己是所羅門王判定嬰兒的角色，說：「這人沒有犯罪，我們不能憑著一方指責就抓人的。」說完他對老李說：你可以走了。

老李臉色灰白，他從人群中踉蹌著撲出來，頭也不回地拚命朝北方大道方向跑開去。

人群散去，劉海蹲坐在「大口福」外面的人行道上。他用手捂著臉，過了好久，都是這個姿勢一動不動。風吹起地上的落葉，沙沙地響。又是春天了，灰紫色的鴿子停在冒新芽的灌木上，咕咕地叫著。

他們母子來紐約已經過了十五個月，錢花光了，簽證過期，老母親走路跌倒摔壞胯骨，送到醫院，在那裡住了近一個月，通過慈善基金付醫藥費，換了新胯骨。老李終於被抓到，最後又被放了。劉海終於決定，現在是回遼寧的時候了。

夏天過去，巴士站和公共圖書館牆上貼的尋人廣告被清理得乾乾淨淨，新廣告又貼上來──補習班、找保母、吉屋出租、現金收購黃金首飾、便宜搬家……四十街街口那個愁眉苦臉、發尋人啟事的男人也不在了，他們已經帶著西西的骨灰以及對紐約的怨恨回到遼寧。

在上飛機的前幾天，劉海還接受了媒體的採訪。（二二）

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