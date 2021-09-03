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叢林都市（四）

孫愷愉

克里斯不再為自己的膚色變化苦惱之後，就開始說一些令人滿腦子問號的話。

他很小的時候說過：「任何環境都是奇境，任何處境都是幻境。」

韓森夫婦覺得兒子說的話難以理解，英格麗卻認為弟弟智慧無窮。

克里斯除了在百老匯跑龍套，還在餐館打工。他在泰國餐廳被當泰國人，在印度餐廳被當成印度人，在墨西哥餐廳被當成墨西哥人。

沒有人相信克里斯曾經是白人。他不知道自己是否會成為黑人。

現在，大家眼中的他是一個古銅色皮膚的人。他的皮膚已經有三年沒怎麼變化了。

克里斯的皮膚會繼續變黑嗎？還是會在他中年的時候開始變白？

克里斯不在乎這些。他突然很想回家。

「不管爸媽怎麼說，我還是要回家。」他想著，馬上訂了今年聖誕節的機票。

景福叔叔

長頸鹿一天只需要二十分鐘的睡眠，吃素，白天很安靜，晚上會發出各種聲音。常家有兩個人有長頸鹿的特徵，一個是常景祿，一個是他的叔叔常景福。常景祿來找叔叔，就像兩隻長頸鹿的相聚。

常景祿每個星期都會抽一天，去看望他的叔叔常景福。景福叔叔住在一個小公寓，離常景祿住的地方比較遠，要坐公車、地鐵，再走二十分鐘路才能到。常景祿會在晚上九點鐘出發，先去超市買一些蔬菜水果，還有一些較有營養的乾糧。景福叔叔自己很少做飯，經常吃冷凍快餐，每個禮拜只有侄子來的時候，才會吃到新鮮蔬果。

常景祿到叔叔家通常是十點左右。那個時間景福叔叔通常剛洗完澡，還沒有開始看電視。他可能會站在浴室給自己剪頭髮、坐在廚房吃甜食，或者靠在窗邊，對著窗外發呆。（四）

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