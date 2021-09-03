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那些落地的前塵（一○）

夏嫿

但世事沒有如果，「九一一」確實慘烈地發生了，後面對整個北美的經濟影響是災難性的，對舒青和鍾偉也是分水嶺。鍾偉實習的公司緊接著倒閉，他光明燦爛的前途瞬間灰暗。

當時舒青並不著急，她有身分，也有一份可以餬口的工作，鍾偉的工作可以慢慢來。鍾偉不接受：「慢慢來，我都快三十歲了，還有我剛畢業，人家有經驗的都被裁員掉，我何德何能可以找到好工作？」

人的個性只有在不尋常的事情發生時，才會展現得淋漓盡致。當舒青和鍾偉現在朝夕相對時，感情上卻回到了千山萬水之遙隔。

萬紅的先生也給裁員了，萬紅二話沒說，接過擔子去超市當收銀員。「齊心協力，日子只會越過越好的。他正好在家休整一段，體諒一下我的難處。等他再找到工作時，就會加倍珍惜和體諒我！」萬紅的革命幹勁十足。

現實彷彿照著萬紅畫的圖樣繼續前行。舒青冷眼旁觀著，她把萬紅的經歷分享給鍾偉，奢望引為榜樣，鍾偉根本不屑一顧。他申請去美國俄亥俄州大學讀博士，舒青的下巴驚得都要掉下來，這一齣演得太不按劇情需要。

鍾偉很有激情地相邀：「跟我一起去吧！到美國創造嶄新的天地。」

舒青有些望而卻步，她這棵半死不活的樹還經得起這樣的折騰嗎？鍾偉這樣的做法是根本不在乎自己的表現。

「那也不一定，他不接受你太強大了！」起起伏伏裡，萬紅對舒青的態度倒是越來越真誠。（一○）

工作 美國 裁員

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